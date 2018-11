Český pašerák šokoval colníkov: FOTO Bezhraničná vynaliezavosť potrápila aj služobného psa

Zdenko (29) z Českej republiky si poriadne zavaril. Podľa predbežnej expertízy prevážal cez hranice viac než dva kilogramy marihuany. Z uvedeného množstva by sa podľa polície dalo vyrobiť minimálne 9400 jednorazových dávok. Ak by drogu predal, na čiernom trhu by sa mohol obohatiť o približne 10 až 31-tisíc eur.

Zdroj: KR PZ Trnava

Do cesty sa mu však postavili pracovníci Colného úradu Trnava, ktorí ho zadržali po tom, ako pri prehliadke našli a zaistili plastovú nádobu a dve vrecia sušiny rastlinného pôvodu. Zdenko sa napokon priznal. "Vyšetrovateľ ho obvinil z predaja a distribúcie drog vo väčšom rozsahu. Zároveň spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie," uviedla trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. Hrozí mu 10 až 15 rokov za mrežami.

Zdroj: KR PZ Trnava

Bezhraničná vynaliezavosť

Polícia priblížila aj okolnosti jeho skutku. Pašeráci sú totiž známi svojou vynaliezavosťou. Zdenko stavil na to, že aj služobný pes môže podľahnúť "vášni". Na zadnom sedadle pri taške, v ktorej boli drogy, totiž sedela hárajúca fena pitbulla. Zoro si však zachoval chladnú hlavu. "Pes bol spočiatku rozrušený, ale je profesionál, dodržal si odstup a drogy vyňuchal," priznala polícia na sociálnej sieti.

Ako dodala Finančná správa, ide už o tretie odhalenie prepravy omamných a psychotropných látok trnavských colníkov v poslednom týždni.