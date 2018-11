Dramatická situácia na slovensko-ukrajinskom priechode: VIDEO Hranice v plameňoch

Ako v pondelok informovala regionálna hovorkyňa Colného úradu Michalovce Klára Baloghová, štrajkujúci ukrajinskí vodiči predpoludním zablokovali ukrajinskú stranu hraničného priechodu Malyj Bereznyj – Ubľa. "Dnes od 13.00 h zablokovali osobnú dopravu smerom na vstupe z Ukrajiny na Slovensko už aj na hraničnom priechode Užhorod – Vyšné Nemecké," vysvetlila s tým, že aktuálne je osobným autám umožnený len výstup v smere zo Slovenska na Ukrajinu cez Vyšné Nemecké.

Pokračovala, že dôvodom protestnej akcie je podľa informácií z ukrajinskej strany snaha o dosiahnutie zmeny ukrajinskej colnej legislatívy týkajúcej sa vozidiel evidovaných mimo Ukrajiny. "Colný úrad situáciu na hraničnom priechode neustále sleduje a je v kontakte s ukrajinskou stranou. V tomto čase však nedisponujeme presnými informáciami o trvaní protestnej akcie ukrajinských občanov," poznamenala Baloghová. Uviedla, že o zmene situácie budú verejnosť informovať.

Police has attempted to move "owners of cars with foreign registration" from the highway to Yahodyn border checkpoint. https://t.co/czjGaqYkEG via @7zenja #Ukraine pic.twitter.com/8YdL2F3ocU