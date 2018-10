Ďalší zavraždený novinár? Vieme, že je mŕtvy, tvrdí rodina 10 rokov nezvestného Paľa Rýpala

BRATISLAVA - Investigatívny novinár Paľo Rýpal zmizol pred desiatimi rokmi. Jeho rodina napriek tomu stále verila, že je nažive. Na povrch však vychádzajú informácie o tom, že mal byť zavraždený. Sestra jednej z najvýraznejších osobností slovenskej žurnalistiky tvrdí, že za to, že jej brata "odpratali bez stopy", môže jeho práca. Rovnako, ako to podľa polície bolo v prípade zavraždeného Jána Kuciaka.

Od zmiznutia novinára Paľa Rýpala ubehlo dlhých desať rokov. Stratil sa 22. apríla 2008. V tom čase sa venoval témam, na ktoré si mnohí netrúfali. Písal o praktikách mafie, polícii a vplyvných ľuďoch. Jeho rodina, kolegovia aj kamaráti dlhé roky verili, že sa vráti. Veď aj predtým zvykol zmiznúť na pár dní, a nedal o sebe vedieť. Nestalo sa tak. Neskôr teda dúfali aspoň v to, že sa dozvedia nové informácie. Rýpal totiž zmizol bez stopy, nenechal po sebe žiadnu správu, nikomu sa ani neozval.

Jána Kuciaka popravili. Miroslav Pejko a Pavol Rýpal zmizli. Zdroj: Topky.sk

Len nedávno publicista Peter Nôta, ktorý prípad sleduje od počiatku, priniesol na svojom blogu chilli.today závažnú správu. Opísal, ako ho kontaktoval svedok, ktorý mohol byť možno posledným, kto zmiznutého novinára videl. Nemenovaný zdroj mu opísal stretnutie s Rýpalom v jednom z pánskych podnikov v hlavnom meste.

"Stále dokola hovoril o tom, že vypátral kauzu a chcú ho zabiť. Vravel, že sa vrátil naspäť do Bratislavy, lebo na juhu Slovenska ho objavili," uviedol svedok. Do hlavného mesta podľa jeho slov Rýpal išiel pešo. Pri sebe mal len počítač, v ktorom mal mať exkluzívnu tému. Po tom, ako po krátkom rozhovore podnik opustil, ho už nik nevidel. Podrobnosti sa dočítate TU.

Sestra Paľa Rýpala: Viem, že ho zavraždili

Sestra Paľa Rýpala včera na sociálnej sieti napísala, že dúfajúca rodina sa dozvedela tú najstrašnejšiu správu. "TO čoho sme sa všetci báli a strašilo nás v snoch. TO prečo som plakávala v noci do vankúša a snažila som sa navonok hrať silnú sestru ktorá všetko dáva. Teraz to však už nejde . Teraz viem že môj brat – investigatívny novinár Paľo Rýpal už NEŽIJE . Viem že ho ZAVRAŽDILI !!!!" uviedla.

V emotívnom príspevku priblížila, že rodinu neodradí bojovať za to, aby bola "zistená tá špina, ktorá vydala príkaz na jeho likvidáciu."

"Palko bol bojovník, bol to dobrý človek čo pomohol mnohým ľuďom aj z radov kolegov - novinárov... Ale kto bol ten čo o ňom prezradil čo naposledy riešil??? Kto dal ďalej tú jeho „bombu“ o ktorej hovoril?? Kto si už 10 rokov spytuje svedomie že udal Paľa a on na základe jeho bonzu zmizol??? Zmizol navždy z povrchu zemského . Že on je ten, pre koho ho zavraždili???" pýta sa sestra výraznej osobnosti slovenskej žurnalistiky.

Novinárske nebo

Nešťastná žena chce vedieť, či kauzy, o ktorých sa dozvedel jej brat a chcel ich zverejniť, boli až také strašné, aby ho museli pre ne uniesť a zabiť. Spomína pritom aj ďalšieho nezvestného novinára Miroslava Pejka. "Keď zabili Janka a Martinku tak v hlavách nám začali ožívať spomienky a násobil sa strach z toho či aj Palko neskončil tak ako oni ? Teraz už viem že skončil... a myslím že aj Miro Pejko je žiaľ už v novinárskom nebi – určite sa aj pri ňom niekto prezradí....," vyjadrila sa.

Ako napísala, rozdiel v smrti Jána Kuciaka a jej brata je v tom, že novinára spravodajského portálu Aktuality.sk nechali na výstrahu na mieste. "A Palka „upratali bez stopy“ .... teda skoro bez stopy!!! ​ uviedla a na záver dodala, že je zjavné, že investigatívni novinári na Slovensku niekoho príšerne nasi*rajú. "A mali by sme sa naozaj všetci dozvedieť koho," ukončila.

