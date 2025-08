Po zmiznutom novinárovi Rýpalovi sa zľahla zem: Veľký ZVRAT, prehovoril muž spoza mreží, vražda na objednávku!

Po Rýpalovi sa zľahla zem už v roku 2008. (Zdroj: gettyimages.com, Facebook/Hľadá sa Paľo Rýpal)

BUDAPEŠŤ/ŠTÚROVO - Zmiznutý novinár Paľo Rýpal je pre mnohých už viac ako dekádu veľkou záhadou. Jeho časté "odchody" na neznáme miesta bez predošlého upozornenia neboli pritom ničím výnimočným ani pred jeho posledným zmiznutím v roku 2008. Aj to vtedy niekoľko mesiacov dávalo blízkym a kolegom nádej, že sa ukáže. Je rok 2025 a nestalo sa tak, pričom už viacerí predpokladajú a svedomito tvrdia, že Paľo už zrejme nežije. O jeho osude sa však šokujúco rozhodol prehovoriť kriminálnik spoza maďarských mreží.

O výpovedi uväzneného človeka informoval portál Plus jeden deň. Novinky a svetlo do prípadu zmiznutia novinára Rýpala priniesol muž v maďarskom väzení. Polícia však prípad nekomentuje, no telo Rýpala sa doteraz nenašlo.

Prepojenie na bosa Sátora?

Muž prehovoril v kontexte toho, že pozná údajné detaily toho, ako sa mal skončiť Rýpalov život. Malo totiž dôjsť k vražde, a to dokonca na objednávku. Muž, ktorý priniesol tieto stanoviská, sa volá Norbert Kosťov a v Maďarsku bol odsúdený ešte v roku 2016 za údajnú vraždu 43-ročného muža a jeho 29-ročnej priateľky. Išlo o vraždu s peňažným motívom.

Kosťov mal popísať aj to, kde bol Rýpal pred zmiznutím ubytovaný. Malo ísť o Štúrovo, kde ho dokonca mali sledovať a neskôr na objednávku uniesť a pripraviť o život. Konať tak mali neznámi muži na objednávku niekdajšieho dunajskostredského bosa Lajosa Sátora, ktorý v meste nahradil Tibora Papaya po tom, ako došlo k jeho smrti v masakri v bare Fontána v roku 1999.

Hrozivo nízka suma

Cena, ktorú si za zavraždenie Rýpala mali účtovať, bolo vtedajších 10-tisíc slovenských korún, čo je v prepočte na dnešnú menu vyše 331 eur. Kosťov mal potom uviesť aj miesto, kde mali pozostatky novinára dať. Prípad sa mal opäť otvoriť začiatkom augusta a začať sa malo trestné stíhanie vo veci úkladnej vraždy, no médiu slovenská polícia nič nepotvrdila. Spresnil to Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia policajného zboru (PPZ). Ten vraj takéto konanie nevedie.

Paľo Rýpal bol investigatívnym novinárom, ktorý sa neštítil vchádzať do veľkých káuz a šliapať na kurie oká veľkých mien vtedajšieho podsvetia. Po svojom zmiznutí v roku 2008 zanechal len odkaz na papieri v prenajatom byte v Bratislave.