Odborník o zombie droge, ktorá zabíjala neďaleko Slovenska: Až 800-krát silnejšia než marihuana

OSTRAVA/BRATISLAVA – Sú ohrození aj Slováci? Česká polícia informovala o nebezpečnej droge, syntetickom kanabinoide, ktorá si u našich susedov vyžiadala jednu obeť. Ďalších 22 ľudí sa priotrávilo. Do karát nehrá ani obava, že v obehu môžu byť ďalšie tisíce dávok takzvanej zombie drogy. Tá sa používa ako alternatíva marihuany, podľa odborníka však účinok vysoko koncentrovanej látky môže byť aj 800-násobne vyšší.

Bezdomovkyňa (53) našla drogy v kontajneri. Vzala jednu zo šiestich bední, v ktorej sa nachádzalo až 500 sáčkov. Každý z nich mohol pri tom obsahovať jednu až dve dávky nebezpečnej látky. Úlovok mala rozdať známym. Aj takúto možnosť preveruje v šokujúcom prípade česká polícia. Čo sa však stalo so zvyšnými bedňami, zatiaľ nie je známe. Svedkyňa je navyše podľa polície nedôveryhodná. „Zmätenosť tej výpovede je veľmi veľká,“ povedal policajný riaditeľ Tomáš Kužel.

Správa, že v obehu môžu byť tisíce dávok nebezpečnej látky, vystrašila aj Slovákov. U našich susedov si totiž vyžiadala jednu obeť, ďalších 22 sa priotrávilo. Prípadom sa polícia začala zaoberať po tom, ako v pondelok v Komenského sadoch v Ostrave okolo 17. hodiny skolabovali dvaja muži bez domova. Napriek snahe záchranárov, jeden z nich zomrel. Druhého hospitalizovali a jeho stav sa zlepšuje. Muži pri požívaní látky popíjali alkohol.

Odborník: Účinky sa nedajú predpokladať

Syntetické kanabinoidy, ku ktorým patrí napríklad Spice, K2, či herba, sú rôznorodé psychoaktívne látky, ktoré podobne ako iné kanabinoidy obsadzujú kanabinoidné receptory v mozgu. Jaroslav Rybár z Centra pre liečbu drogových závislostí priblížil, že sa používajú ako alternatíva marihuany.

Účinky syntetických kanabionidov sú silnejšie než u marihuany. Zdroj: gettyimages.com, Reprofoto/Lidl Swiss

"Nie sú v nich iba látky podobné marihuane, preto môžu mať silnejšie účinky, s vyššou tendenciou k vzniku závislosti a majú vyššie toxické účinky, ich užitie môže viesť k halucináciám a kŕčom," uviedol a dodal, že podľa literatúry môžu byť niektoré päťkrát, iné 25-krát, dokonca až 800-krát silnejšie ako marihuana. Všetko závisí od zloženia syntetickej látky. "Všetky sú vyrábané v laboratóriu," vysvetlil.

Ak však drogu užijete s alkoholom, podobne ako muž, ktorý zomrel v Ostrave, riziká zvyšujúce poškodenie organizmu sa zvyšujú. "Účinky týchto syntetických kanabinoidov (čo závisí od zloženia) môžu byť niekoľkokrát ba až stonásobky zvýšené, je možné, že to môže spôsobiť život ohrozujúci stav až smrť," opísal J. Rybár. Samotná marihuana podľa jeho slov zvyšuje krvný tlak, čo môže mať za následok srdcový infarkt alebo mozgovú porážku, o čo viac syntetické kanabinoidy, u ktorých sa nedajú predpokladať účinky.

Vyskytli sa aj u nás

Na Slovensku nám polícia v súčasnosti obdobný prípad ako u našich susedov nepotvrdila. Vo výročnej správe o stave a vývoji drogovej scény na území SR v roku 2017 však uvádzajú viacero prípadov výskytu syntetických kanabinoidov. "Od roku 2012 sa postupne do južných okresov kraja rozšírila distribúcia sušiny rastlín obsahujúcich syntetické kanabinoidy pod miestnym názvom „HERBA“," znie v správe.

"V priebehu roka 2017 bol v Trebišove opätovne, tak ako aj v roku 2016, zaznamenaný výskyt látky FUB-AMB (AMB-FUBINACA), Táto látka z hľadiska chemickej štruktúry patrí medzi syntetické kanabinoidy," uvádzajú ďalej. Syntetické kanabinoidy sa ale u nás objavili aj v predchádzajúcich rokoch.

Aj Jaroslav Rybár potvrdil, že na Slovensku zachytili v minulosti prípady užívania syntetických kanabionidov. "Ojedinele experimentálne niektorí mladiství K2, ktorú u nás vieme detegovať, taktiež máme jeden prípad závislosti na herba, ktorý liečime aj ústavne. Tragické následky sme u našich pacientov nemali," povedal.

Šesť obvinených

Podľa českej policajnej hovorkyne Gabriely Pokornej sa v Českej republike, konkrétne v Moravskosliezskom kraji, droga nešíri len medzi bezdomovcami, ale aj medzi rómskou komunitou a študentmi. Mesto Ostrava už o situácii komunikuje s odborníkmi, ktorí pracujú s drogovo závislými. Terénni pracovníci ich majú informovať o rizikách, ktoré môžu priamo ohrozovať ich životy.

Zdroj: Facebook/Policie České republiky

V kauze česká polícia zatiaľ obvinila šietich ľudí vo veku od 17 do 41 rokov. Ešte 14. septembra informovali, že jeden muž (36) už skončil vo väzbe. Práve jemu hrozí najvyšší trest, 10 až 18 rokov za mrežami, keďže jeho obvinenie súvisí s prípadom bezdomovca, ktorý zomrel. Malo by ísť o človeka, ktorý mu v osudný deň podal drogu. Súd obvineného poslal do väzby, pretože sa obával, že môže mariť vyšetrovanie. Údajne však nespolupracuje.

Polícia podľa posledných správ našla už viac než sto sáčkov látky. Môže vyzerať ako sušená rastlinná hmota podobajúca sa nadrvenému konope, alebo rastlinnému koreniu. Substancia sa ale môže vyskytovať aj v kryštalickej podobe, môže byť teda zameňovaná za metanfetamín či extázu.