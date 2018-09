Pri hraniciach Slovenska zabíja zombie droga: Šokujúce zistenie, v obehu sú tisíce dávok

Po požití tejto drogy už v Ostrave zomrel 32-ročný muž, ďalšieho o štyri roky staršieho muža vo vážnom stave hospitalizovali. V oboch prípadoch látku kombinovali s alkoholom. Zdravotné problémy mal aj 16-ročný tínedžer, ktorý látku taktiež užil. V obehu sú možno tisíce smrteľných dávok mimoriadne silného syntetického kanabinoidu. Zatiaľ sa vie o celkovo šiestich ľuďoch, ktorí drogu fajčili a ktorí mali zdravotné problémy.

Na prípade intenzívne pracujú desiatky kriminalistov v spolupráci s Národnou protidrogovou centrálou, povedal na tlačovej konferencii policajný riaditeľ v Moravskosliezskom kraji Tomáš Kužel. Kriminalisti majú svedectvo ženy bez domova, ktorá našla v kontajneri plnú škatuľu, ktorú potom odovzdala ďalej, avšak nevie komu. V škatuli boli stovky vrecúšok s naporciovanou látkou. Žena tvrdí, že v kontajneri podobných škatúľ videla ešte niekoľko, polícia však od nej bližšie podrobnosti získať nevedela.

Napriek tomu polícia túto informáciu nepodceňuje a rozhodla sa varovať verejnosť a požiadať o pomoc, pokiaľ sa niekto so syntetickým kanabinoidom stretol. Chemická analýza potvrdila, že ide skutočne o syntetický kanabinoid, a to v mimoriadne silnej koncentrácii. Podľa odborníka na drogovú problematiku Ivana Doudu nie je vylúčené, že by sa jednalo o tzv. zombie drogu. V tom prípade by to bol prvý prípad v Českej republike.