Nesmieme dovoliť veľkoplošný prísun drogy herba na územie Slovenska, tvrdí Ravasz

BÁTKA – Slovensko musí zabrániť tomu, aby sa na jeho územie zo susedného Maďarska vo veľkom šírila droga herba. Uviedol to splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz po štvrtkovom stretnutí so starostami regiónu okolo obce Bátka v okrese Rimavská Sobota.

„Aj herba, aj toluén, čím sme sa zaoberali predtým, sú takzvané drogy chudoby. To znamená, že ich dávajú do seba ľudia, ktorí nemajú na výber. Sú to veľmi lacné drogy, ktoré doteraz boli na hranici legality. To znamená, že priamo zakázané neboli a polícia to mohla stíhať len formou šírenia toxikománie,“ podotkol Ravasz, ktorý podľa vlastných slov za veľmi dôležitú v tejto súvislosti považuje spoluprácu s obcami a osvetovú činnosť.

Doplnil, že herbou je okrem rimavskosobotského regiónu postihnutý aj trebišovský. „Je to strašná vec, vysokonávyková droga. Bohužiaľ, jeden muž pre ňu aj zomrel a z tohto regiónu sme mali i také podnety, že k nej majú prístup aj deti. To nedopustíme v žiadnej forme,“ zdôraznil Ravasz. Podľa neho ide zatiaľ o úzko regionálny problém týkajúci najmä obcí, ktoré sú v priamom kontakte s maďarskou stranou hranice.

Ako pokračoval, pre boj s touto drogou vytvorili samostatnú e-mailovú adresu herba@minv.sk. „Ak ľudia majú podozrenie, že v ich obci je herba, môžu sa nám ozvať a my sa nakontaktujeme na príslušné orgány,“ ozrejmil s tým, že chcú chytiť tých, ktorí drogu šíria medzi mladými ľuďmi.

Podľa slov poslanca Národnej rady (NR) SR Štefana Vavreka (Most-Híd), ktorý pochádza z uvedeného regiónu, mali koncom minulého roka stretnutie s miestnymi starostami, aktivistami a predstaviteľmi škôl, ktorého témou bola práve herba.

„Odvtedy sa nám podarilo v NR SR dať herbu na zoznam zakázaných látok. Ideme však ďalej, pretože tu neďaleko je Maďarsko a cez hranice sa herba prenáša. Mojou snahou v NR SR je preto rozšírenie tohto zoznamu zakázaných látok, pretože možnože teraz je aktuálny, ale o mesiac už nemusí byť,“ podotkol Vavrek s tým, že ako bývalý učiteľ považuje za lepšiu prevenciu než represiu.