V Ostrave zabíjala syntetická droga: Jeden mŕtvy, ďalší vo vážnom stave

Okrem prípadu dvoch mužov ale polícia preveruje aj otravu len 15-ročného chlapca. Ten fajčil v pondelok neznámu rastlinnú hmotu a neskôr sa u neho prejavili zdravotné problémy. V súčasnosti muži zákona skúmajú, či prípady spolu nesúvisia. Novinárov o udalosti dnes informovali hovorkyňa českej polície Gabriela Pokorná a hovorca záchrannej služby Lukáš Humpl.

Drogy im nestačili

Mužov objavili priamo v centre Ostravy. Hrozivý pohľad sa najprv naskytol policajtom, ktorí objavili 32-ročného muža bez známok života. Ihneď začali s masážou srdca. "V snahe o záchranu pacienta pokračovali záchranári rozšírenou resuscitáciou, a to za pomoci liekov, prístrojového vybavenia i defibrilačných výbojov," priblížil Humpl. Ani po nekonečnej hodine sa však záchranárom muža nepodarilo oživiť. Druhému, staršiemu mužovi srdce fungovalo, no zlyhávalo mu dýchanie. Transportovali ho preto do ostravskej Mestskej nemocnice.

Boj o život trval hodinu: Záchranári však neboli úspešní. (ilustračná foto) Zdroj: thinkstock.com

Halucinácie aj dezorientácia

Kŕče, bolesti brucha, halucinácie aj dezorientácia. Tak sa účinky drog prejavovali na 15-ročnom mladíkovi. Záchranári za ním vyrazili približne o pol jednej za obedom, napokon skončil po prvotnom ošetrení v starostlivosti detskej ambulancie Vítkovickej nemocnice.

Prípad v rukách polície

Na prípade budú spolupracovať znalci aj polícia, keďže sa prešetruje ako nedovolená výroba a iné narábanie s omamnými a psychotropnými látkami a s jedmi. Páchateľ si môže odsedieť v prípade preukázania viny až 18 rokov. V rámci vyšetrovania polícia nariadila súdnu pitvu.

Legálna alternatíva

Syntetické kanabinoidy sú látky, ktoré v mozgu pôsobia na rovnaké receptory ako THC, jedna z hlavných aktívnych zložiek konope. Sú často predávané ako legálne alternatívy zakázaných látok. Syntetický kanabinoid sa dá popísať ako sušená rastlinná hmota pripomínajúca rozdrvené konope alebo rastlinné korenie. Substancie sa však môžu vyskytovať tiež v kryštalickej podobe.