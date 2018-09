Pohroma u susedov: V Česku sa objavila nová droga, spôsobila hotovú katastrofu

Ilustračné foto

OSTRAVA - Polícia kvôli šíreniu nebezpečného syntetického kanabinoidu v Ostrave obvinila už šesť ľudí. Najnovšie 36-ročného muža, ktorý je tiež obvinený z nedovolenej výroby a iného nakladania s omamnými a psychotropnými látkami a jedmi. Hrozí mu trest od desať do 18 rokov, zatiaľ čo piatim predtým obvineným vo veku 17 až 41 rokov len päťročný trest. Dôvodom je to, že jeho obvinenie súvisí s prípadom bezdomovca, ktorý po požití drogy zomrel. Povedal to vedúci vyšetrovania a námestník riaditeľa pre službu kriminálnej polície Radim Wita.