Smrťou Filipínca Henryho (†36) bitky v centre mesta nekončia: Na mladíka (20) zaútočili v prevahe, skončil v nemocnici

BRATISLAVA - Obchodná ulica v Bratislave patrí dlhé roky k obávaným miestam. A to najmä vo večerných hodinách, kedy sa mení na obľúbenú destináciu zábavychtivých ľudí. Májová brutálna bitka, po ktorej vyhasol život Filipínca Henryho (†36), však kompetentných donútila konať. Hliadkujúcich policajtov tu preto stretnete častejšie než predtým. Napriek tomu došlo uplynulú noc k ďalšiemu násilnému činu.

V blízkosti jednej z prevádzok s rýchlym občerstvením mali dvaja muži napadnúť 20-ročného mladíka. Po fyzickom útoku utiekli. O prípade informovala polícia, ktorá ocenila spoluprácu občanov. "Nakoľko svedkovia tohto incidentu pohotovo zareagovali a ihneď oznámili na linke 158 tento incident, hliadky PZ sa v krátkom čase po prijatí oznámenia na miesto dostavili," priblížil bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Ďalej dodal, že policajti po incidente prehľadali okolie. Napokon zadržali mužov vo veku 20 a 21 rokov. "Tí boli eskortovaní z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu výtržníctva na príslušné oddelenie Policajného zboru za účelom vykonania ďalších potrebných úkonov. Trestno-právna zodpovednosť mužov je v súčasnej dobe predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," uviedol hovorca.

Obchodná ulica: Cez deň plná uponáhľaných pracujúcich ľudí, v noci centrum zábavy, ktorá nie je vždy s kostolným poriadkom.

Nereagoval, ale dýchal

Mladého muža, ktorý sa stal terčom agresívnej dvojice, previezla privolaná RZP do jednej z bratislavských nemocníc. „Výzvu na tiesňovú linku 155 s informáciu, že došlo k napadnutiu muža, ktorý nereaguje, ale dýcha, sme dostali o 03:06 hod. Vyslaní záchranári po prvotnom ošetrení transportovali muža s poranením do UNB Staré Mesto," objasnila hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Čo presne násilnej potýčke predchádzalo, však zatiaľ nie je známe. Prípadom sa v súčasnosti zaoberá polícia.

Šokujúci útok spojil verejnosť

Spomínaný májový incident, ku ktorému došlo neďaleko miesta tohtotýždňovej roztržky, mal omnoho tragickejší koniec. Filipínec Henry Acorda (†36) sa zastal svojich kolegýň, ktoré obťažoval podgurážený Juraj Hossu (28) z Dunajskej Stredy. Juraj mal už na prvý pohľad nad cudzincom viditeľnú fyzickú prevahu, no nestačilo mu ani to, že Henry bezvládne leží na zemi. Na kamerových záberoch je vidieť, ako ho agresor kopol do hlavy. Neskôr si na neho vyložil nohu a fotil si ho, až kým nezasiahli okoloidúci.

Zdroj: reprofoto tv markíza

Henry niekoľko dní po ataku zraneniam podľahol v nemocnici. Verejnosť však pobúrila aj iná skutočnosť. Napriek tomu, že útočníka polícia dolapila ešte v deň potýčky, prokurátor ho pustil na slobodu. Až hlas pobúrenej verejnosti prispel k tomu, aby skončil vo väzbe.