Ľuboš sa dobýjal do zatvorenej vinárne: Vykopol dvere a napadol čašníka, skončil v cele

Podľa doterajších informácií sa mladý muž snažil pred polnocou dostať po záverečnej do vinárne. Najprv do nej udrel hlavou, po upozornení čašníka, že je podnik zatvorený, začal kričať a kopať do dverí. Tie sa mu podarilo po čase vykopnúť. "Po vojdení do podniku mal fyzicky napadnúť čašníka, ktorého udieral päsťami do oblasti hrudníka," priblížil Szeiff.

Zamestnancom podniku sa podarilo útočníka vytlačiť von, kde však pokračoval v kopaní do dverí. Čoskoro ho však spacifikovala policajná hliadka, ktorá ho previezla na príslušné policajné oddelenie. Muž nakoniec skončil v cele policajného zaistenia. "Vec sa realizuje v tzv. superrýchlom konaní. V prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až na tri roky," dodal Szeiff.