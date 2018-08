Krvavé momenty na Luníku IX: Muža bodli do krku, sídliskom sa ozýval výstrel zo zbrane

"Páchateľ v úmysle spôsobiť poškodenej osobe ťažkú ujmu na zdraví bodol muža nožom do krku, a tiež mu spôsobil rezné rany na uchu a rukách. Spôsobené zranenia si vyžiadali lekárske ošetrenie," informovala vo štvrtok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Polícia ihneď po oznámení udalosti podľa nej vyhlásila pátranie po podozrivých osobách, ktoré sa podľa operatívnych zistení mali nachádzať na košickom sídlisku Luník IX. Príslušníci Policajného zboru po príchode na miesto spozorovali dve osoby dôvodne podozrivé zo spáchania daného skutku, ktoré však na ich výzvy nereagovali. "Počas vykonávania služobného zákroku sa na mieste zhromaždilo približne 200 ľudí. Policajná hliadka preto požiadala o ďalšie posily. Jednu z podozrivých osôb policajti za použitia donucovacích prostriedkov zadržali," uviedla Mésarová.

Zasahujúci policajt v zmysle zákona podľa jej slov použil hrozbu zbraňou a následne jedenkrát vystrelil do vzduchu bez ohrozenia života a zdravia prítomných osôb. Druhá z podozrivých osôb nereagovala ani na výzvy, ani na varovný výstrel do vzduchu a utiekla cez dav ľudí smerom do lesa. "Počas služobného zákroku ku škode na majetku ani k zraneniam nedošlo. Vyšetrovateľ Policajného zboru v danej veci vykonáva potrebné procesné úkony smerujúce k vzneseniu obvinenia podozrivým osobám. Po druhej podozrivej osobe polícia pátra," konštatovala hovorkyňa. V súvislosti s incidentom vedie polícia trestné stíhanie pre trestné činy ublíženia na zdraví a výtržníctva.