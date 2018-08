Vážna dopravná nehoda na D1 v Bratislave: Motocyklista (34) skončil s vážnymi zraneniami

Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, 34-ročný vodič Yamahy prechádzal vo vysokej rýchlosti zo stredného do ľavého pruhu a narazil do zadnej časti nákladného auta s návesom. Motocyklistu odrazilo do zvodidiel, ťažko zraneného muža previezli záchranári do nemocnice. Vodičovi nákladného vozidla alkohol nezistili. Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje.