PRÁVE TERAZ Kolaps na D2: Zrážka troch kamiónov, jeden mŕtvy

Dnes krátko pred pol jednou hodinou bola nahlásená dopravná nehoda troch kamiónov na diaľnici D2 v smere z Rajky do Bratislavy. Informovalo o tom Prezídium Hasičského a záchranného zboru na svojom Facebooku.

"Hasiči po vykonanom prieskume zistili, že v jednom z vozidiel je zakliesnená osoba, ktorú sa momentálne snažia vyslobodiť pomocou hydraulického zariadenia," uviedli na stránke.

Zdroj: HaZZ

Jeden mŕtvy, úsek je uzavretý

Polícia však informuje, že na mieste je jeden mŕtvy. "Na 72. km došlo k dopravnej nehode troch nákladných vozidiel, ktorá si vyžiadala jeden ľudský život," uviedla polícia na Facebooku. Smrť zakliesneného vodiča potvrdila aj hovorkyňa bratislavských policajtov Lucia Miháliková. "Vodič nákladného motorového vozidla Mercedes so slovinskými poznávacími značkami z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do pred ním idúceho nákladného vozidla takisto značky Mercedes so slovinskými poznávacími značkami, ktoré následne narazilo do ďalšieho nákladného auta Volvo s maďarskými poznávacími značkami. Po náraze zostal vodič prvého Mercedesu bez známok života zakliesnený v priestore kabíny, odkiaľ ho v súčasnosti prostredníctvom techniky vyslobodzujú príslušníci Hasičského a Záchranného zboru," uviedla Mihalíková s tým, že nikto ďalší sa nezranil.

Polícia už urobila aj dychové skúšky na alkohol, ten u dvoch vodičov nezistili, u nebohého nariadili odber krvi. Škodu na kamiónoch ešte len vyčísľujú. Pri udalosti zasahuje 20 bratislavských príslušníkov s piatimi kusmi hasičskej techniky. Na diaľnici D2 smerom z Maďarska do Bratislavy je momentálne uzavretá cesta. Okolnosti nehody už vyšetruje polícia. "Odporúčame sa tomuto úseku vyhnúť a zvoliť trasu napríklad po starej ceste," uviedla polícia.