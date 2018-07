Nové výzvy pre rodiny Jána (†27) a Martiny (†27): Kušnírová otvorene o dlhoch a Slušnom Slovensku

Mama zavraždenej Martiny Kušnírovej, Zlatica, stále nepozná toho, kto ju pripravil o milovanú dcéru. Navyše musí rozmýšľať nad tým, ako sa vyrovnať s dlhmi, ktoré jej a rodičom Jána Kuciaka ostali. Martina s Jánom mali totiž na dom, v ktorom došlo k brutálnej poprave, hypotéku vo výške 57-tisíc eur a k tomu ešte spotrebný úver 18-tisíc eur.

Dom vo Veľkej v Mači, v ktorom popravili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Zdroj: Vlado Anjel

"Hypotéka by nemala byť problém, Janko mal v životnej poistke zahrnuté aj splátky hypotéky," povedala pani Zlatica. Problém by však mohol byť s úverom, ktorý sa rozhodli, že s Kuciakovcami zaplatia na polovicu.

"Dám aj posledné peniaze, príde mi to správne. Janko s Martinkou do toho domu veľa investovali a už len z úcty k nim by som to chcela platiť," povedala. V dome, kde ich zavraždili chceli spraviť múzeum slobody slova, no pani Zlatici sa to nezdá ako správne riešenie. "Ľudia sú zlí, mysleli by si, že tie peniaze chceme pre seba. Okrem toho, dom chceli aj zbúrať a postaviť tam nejaký parčík, ale s tým rovnako nesúhlasím. Zdá sa mi to neúctivé voči Jankovi a Martine," priznáva Zlatica.

Stále bez informácií

O tom, v akom štádiu je vyšetrovanie, nevie stále nič. "Viem, že pracujú s viacerými verziami, vypočúvajú svedkov, záchranárov, ale o tom, či už majú nejakú stopu, neviem," hovorí. Ostáva jej len čakať, že raz sa spravodlivosť stane a vrahov, ktorí ju pripravili o milovanú dcéru a zaťa, sa podarí vypátrať a potrestať.

Zdroj: Foto: Ján Zemiar ​

Pani Zlatica od začiatku verejne vystupovala a vyjadrovala sa pre médiá a mnohí ľudia to pochopiť nevedeli. Dokonca jej chodili aj výhražné listy, no tie teraz utíchli. "Už mám nejaké dva týždne pokoj, snáď to tak aj ostane," uľavilo sa pani Zlatici.

Slušné Slovensko

Pani Zlatici sme sa pýtali aj na to, ako hodnotí posledný počin iniciatívy Za Slušné Slovensko, ktorá sa najnovšie rozhodla angažovať sa v politike. "Neviem, sa poriadne k tomu vyjadriť. Nepáči sa mi to, bola by som radšej, keby ostali apolitickí, ako občianske združenie. Sľúbili, že to nebude spolitizované. No ja neviem, čo ich k tomu viedlo. Ak to bude naozaj tak, že tam budú správni ľudia a vyriešia sa kauzy, o ktorých písal Janko a aj ich vražda, tak dobre. Dovtedy neviem," dodala Zlatica.