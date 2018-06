Ďalšia policajná naháňačka: VIDEO Vodič sa dal na útek, bilanciu vyčíňania ukončila až streľba

Vodiča prenasledovala prezinská polícia s bratisalvskou PMJ

Hliadka bratislavskej Pohotovostnej motorizovanej jednotky si vo štvrtok 28. júna vo večerných hodinách všimla vozidlo Ford Mondeo na Púchovskej ulici v Bratislave, na ktoré bola v ten deň vyhlásená generálna výzva o prenasledovaní. Polícia uviedla, že vodič fordu unikal nebezpečnou rýchlosťou von z hlavného mesta smerom na Pezinok, pričom ho prenasledovali už pezinskí policajti.

Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky

Dva výstrely padli na bratislavskej križovatke

Vzhľadom na to, že páchateľ za volantom nerešpektoval zvukové i svetelné signály na zastavenie, policajti použili dva varovné výstrely do vzduchu na Rybničnej ulici. Nielenže vodič pred zákonom unikal ďalej, ale nezastavil ho ani náraz na križovatke ulíc Detvianska – Púchovskám kde sa zrazil s fabiou. Hovorkyňa bratisalvských policajtov Veronika Slmaková uviedla, že v nebezpečnej jazde po náraze pokračoval do Svätého Jura.

Ford Mondeo, na ktorom páchateľ unikal. Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky

Tretia strela bola namierená do vozidla

Muži zákona vystrelili aj tretíkrát, no tento raz bola rana namierená priamo do fordu. Hovorkyňa Slamková informovala, že strela zasiahla zadný nárazník vozidla. Vodič však naďalej pokračoval v úniku smerom von z Bratislavy. Policajtom sa ho podarilo úspešné zablokovať až pred Pezinkom.

Tretia strela zo služobnej zbrane zasiahla zadný nárazník vozidla. Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky ​

Agresívny vodič chcel zraziť policajtov

Dolapený páchateľ odmietal vystúpiť z vozidla a chcel ním zraziť policajtov. Jeden z policajtov preto použil zbraň ako hrozbu, na čo muž sediaci za volantom začal manipulovať s neznámym predmetom. Keďže policajti nevedeli, či nejde o zbraň, rozbili mu okno obrannou tyčou. Agresívny vodič udrel niekoľko policajtov počas toho, ako ho brali z fordu von. Napokon ho muži zákona spacifikovali. Po zákroku museli byť lekársky ošetrení vodič fordu a dvaja policajti. Poškodené bolo jedno policajné vozidlo.

Polícia na svojom Facebooku zverejnila autentický videozáznam zo zákroku

Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky ​

Páchateľ je podozrivý aj z krádeže

„Lustráciou v policajných evidenciách bolo zistené, že zo strany prokurátora Okresnej prokuratúry v Trnave bol v priebehu uplynulých dní daný súhlas na zadržanie tohto muža z dôvodu podozrenia zo spáchania zločinu krádeže,“ uviedla polícia s tým, že prípadom sa v súčasnosti aj naďalej zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku.

„Muž je dôvodne podozrivý zo spáchania zločinu útoku na verejného činiteľa v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci,“ píše sa v dodatku.