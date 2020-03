KORONAVÍRUS Talianski vedci začnú s testovaním vakcíny proti COVID-19, zatiaľ na zvieratách

Prvé laboratórne testy naznačujú, že vakcína je schopná vyvolať "silnú reakciu imunitného systému", uviedla spoločnosť Takis. Ak budú výsledky prvých testov na zvieratách uspokojivé, na jeseň sa začne s testovaním na ľuďoch. ANSA spresnila, že vakcína bola vyvinutá na báze fragmentu genetického materiálu vírusu a bude sa aplikovať pomocou technológie nazývanej elektroporácia, keď pri injekcii vakcíny do svalu nasleduje veľmi krátky elektrický impulz, uľahčujúci jej vstup do buniek.

Spoločnosť Takis nateraz nemá žiadne externé zdroje financovania. Apeluje preto, že "je potrebná spolupráca inštitúcií a každého, kto je schopný (finančne a odborne) prispievať," uviedol jej generálny riaditeľ Luigi Aurisicchio. Vyslovil sa za spoluprácu talianskych i európskych vedeckých inštitúcií s cieľom urýchliť ďalšie kroky smerom k klinickým skúškam.

Spoločnosť Takis spustila aj crowdfundingovú kampaň na ďalšie štádiá vývoja vakcíny, teda na prípravu vakcíny vo veľkom objeme a na vykonanie klinických testov. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok povedala, že vakcína proti novému druhu koronavírusu by mohla byť pripravená do jesene. Uviedla to počas schôdzky so zástupcami nemeckého laboratória CureVac, ktorá podľa nej pracuje na "sľubnej technológii, s ktorou by malo byť možné vyvinúť vakcínu proti koronavírusu". EÚ tento výskum podporí 80 miliónmi eur.

EK tiež informovala, že vytvorila poradnú skupinu pozostávajúcu z epidemiológov a virológov z rôznych členských krajín EÚ, ktorá bude formulovať odporúčania na ďalšie kroky nutné pre boj so súčasnou epidémiou. Tento tím sa má prvýkrát zísť v stredu.