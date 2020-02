Epidémia koronavírusu nie je mimo kontroly, je však veľmi nebezpečná, tvrdí tajomník OSN

António Guterres

Zdroj: SITA/AP Photo/K.M. Chaudhry

LÁHAUR - Epidémia nového koronavírusu, ktorá vypukla v Číne, "nie je mimo kontroly, je to však veľmi nebezpečná situácia". Povedal to v utorok v rozhovore pre tlačovú agentúru The Associated Press generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres.