Rusko na pôde OSN neuspelo: So žiadosťou o podporu svojej dohody s Tureckom nepochodili

NEW YORK - Rusko sa v piatok pokúšalo získať podporu v Bezpečnostnej rade OSN pre svoju dohodu s Tureckom, ktorá zavádza prímerie na severozápade Sýrie, avšak diplomati a Spojené štáty to označili za predčasné.

Niektoré európske štáty chceli navyše zmeniť návrh vyhlásenia Moskvy podporujúci dohodu. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia povedal, že prijatie vyhlásenia "nebolo možné z dôvodu postoja jednej delegácie”.

Išlo o rokovanie za zatvorenými dverami, viacerí diplomati preto pod podmienkou anonymity uviedli, že myslené boli Spojené štáty. Dodali tiež, že Rusko nechcelo rokovať o zmenách navrhnutých Francúzskom a Britániou.

Bližšie sa vyjadril nemecký veľvyslanec Christoph Heusgen. “To, čo nás znepokojuje, sú milióny a milióny ľudí, ktorí tam trpia. Prímerie by malo teraz viesť k vytvoreniu bezpečných zón, kam by sa ľudia mohli vrátiť a kde by mohli prežiť.” Nebenzia vyslovil nádej, že prímerie vydrží, upozornil však, že “stále nezahŕňa útoky voči teroristom".