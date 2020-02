Ministri zdravotníctva sa dohodli na spoločných opatreniach v boji proti koronavírusu

"Zostaneme ostražití a ak sa situácia zmení, zintenzívnime našu prácu," vyhlásila eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakides. Skorá detekcia nákazy a jednotné preventívne opatrenia, najmä na vstupných miestach, ako sú letiská, sú podľa ministrov kľúčové. Francúzska ministerka zdravotníctva Agnes Buzyn upozornila, že EÚ by mala byť tiež v strehu aj pre prípad, že by epidémia nepriaznivo ovplyvnila výrobu liečiv v Číne, čo by mohlo viesť k nedostatku liekov. Politička vyzvala úniu, aby pripravila plán spoločného obstarávania na nákup lekárskeho vybavenia.

Podľa Kyriakides je kľúčová jednota. "Jednota z našej strany tiež podporí úsilie Číny v tom, aby dostala vírus pod kontrolu, a zmierni akýkoľvek ďalší prenos v rámci EÚ aj do nej," povedala. Chorvátsky minister zdravotníctva Vili Beroš si myslí, že by euroblok mal prijať ďalšie opatrenia. "Ak to znamená zavretie hraníc, prediskutujeme to," odpovedal na otázku, či pri eskalácii epidémie EÚ uzavrie schengenský priestor. Podľa Kyriakides si však súčasná epidémia takéto drastické opatrenia nevyžaduje. Aj holandský minister zdravotníctva Bruno Bruins vyzval členov EÚ, aby sa vyhli ďalším cestovným i obchodným obmedzeniam.

Prostredníctvom videokonferencie sa na stretnutí zúčastnil aj šéf krízového tímu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Mike Ryan, ktorý naliehal na podporu tretích krajín so slabšími zdravotníckymi systémami v rámci boja proti koronavírusu. "Pred týždňom dokázali túto diagnózu urobiť iba dve laboratóriá v Afrike. Teraz túto diagnózu dokáže urobiť 30 laboratórií. Dúfame, že do konca týždňa budú mať všetky africké krajiny možnosť prinajmenšom vykonať diagnózu," povedal.

Nový koronavírus si vyžiadal viac ako 1 350 mŕtvych a vyše 60-tisíc nakazených po celom svete. V Európe zatiaľ potvrdili takmer 50 prípadov nákazy. Únia doteraz repatriovala z Číny, ktorá je epicentrom nákazy, okolo 500 svojich občanov.