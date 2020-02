Európska únia reaguje na situáciu vo svete: Nová námorná misia aj rozšírenie sankčného zoznamu

Pôvodným zámerom diplomatov bolo obnoviť mandát námornej misie Sophia, ktorá bola spustená v roku 2015 a vlani ju v dôsledku politických debát o migrácii pozastavili. Operácia Sophia bola zameraná na zastavenie pašerákov s ľuďmi v Stredomorí a na posilnenie embarga OSN na dovoz zbraní do Líbye. Zároveň však plnila aj záchranársku úlohu, keďže pomáhala utečencom v krízových situáciách na mori dostať sa do európskych prístavov, kde mohli požiadať o azyl.

Maas naznačil, že diplomati prerokujú ďalšie detaily novej misie, ktorej stredobodom bude dohľad nad dodržiavaním zbrojného embarga, a že námorná zložka misie má zabrániť pašovaniu zbraní do Líbye cez východnú časť Stredomoria. V podobnom duchu sa vyslovil aj šéf talianskej diplomacie Luigi Di Maio, keď spresnil, že operácia Sophia nie je dostatočná na to, aby bojovala proti obchodníkom so zbraňami, a podporil vytvorenie celkom novej misie, ktorá proti nelegálnym dodávateľom zbraní bude zasahovať na východnej strane líbyjského pobrežia. V pondelok ráno sa v prospech celkom novej misie EÚ v Stredozemnom mori - viac vojenskej než humanitárnej - vyslovil aj rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg.

Diplomati EÚ rozšírili sankčný zoznam voči Sýrii o ďalšie osoby a firmy

Európski diplomati v pondelok v Bruseli doplnili zoznam osôb a právnych subjektov, na ktoré sa vzťahujú sankcie EÚ voči sýrskemu režimu a jeho podporovateľom o osem významných sýrskych podnikateľov a dve spoločnosti spojené s týmito podnikateľmi. Podľa tlačovej správy Rady EÚ pre zahraničné veci činnosť sankcionovaných Sýrčanov priamo prospievala režimu prezidenta Bašára Asada, a to aj prostredníctvom projektov umiestnených na pozemkoch osôb. ktoré boli o ne pripravení v dôsledku občianskej vojny.

Rozšírený zoznam sankcií v podobe zákazu vycestovania do EÚ a zmrazenie aktív tak zahŕňa už 277 osôb a 71 právnych subjektov. Do súboru sankcií EÚ, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú voči Sýrii, patrí aj ropné embargo, obmedzenie určitých investícií, zmrazenie aktív sýrskej centrálnej banky v EÚ a tiež vývozné obmedzenia na zariadenia a technológie dvojitého využitia, ktoré by sa mohli použiť na represie voči vlastnému obyvateľstvu. Sankcie sa týkajú aj dovozu zariadení a technológií na monitorovanie alebo odpočúvanie internetovej a telefonickej komunikácie. Sankcie na Sýriu boli uvalené v roku 2011. EÚ ich preskúmáva každý rok, pričom ďalšie preskúmanie sa má uskutočniť do 1. júna.