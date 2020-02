Slovensko vo využívaní peňazí EÚ zaostáva, využilo zhruba tretinu zdrojov

"Je to škoda pre Slovensko. Vláda obstála na štvorku. Nedokázala zabezpečiť, aby finančné zdroje, ktoré nám EÚ ponúka, využila pre Slovensko. Boli sme aj v tomto období svedkami veľkých škandálov, ktoré nám nielen robili hanbu v EÚ, ale nás pripravili aj o podporu konkrétnych oblastí, napríklad na vedu a výskum," uviedol v sobotu Rudolf pre agentúru SITA. Ku koncu januára boli zakontrahované zdroje EÚ za viac ako 10,5 miliardy eur, čo je takmer 70 percent z celkovej sumy.

Odborník si myslí, že bolo možné využiť viac zdrojov EÚ, keby vláda zodpovedne pristupovala k čerpaniu peňazí. "Máme ešte relatívne dosť času, aby sme vyčerpali niektoré programy, ale bude to náročné, na úkor nového obdobia. Bude si to vyžadovať enormné úsilie a energiu," poznamenal Rudolf. Obáva sa, že už nie je šanca vyčerpať niektoré programy, resp. prioritné osi. "Avšak ak odstránime mafiu aj z eurofondov, ktorá tu nepochybne je, tak veríme, že sa to pohne k lepšiemu," očakáva. V súčasnom období podľa experta treba promptne zanalyzovať situáciu a naštartovať krízové riadenie v čerpaní, vyhlasovať výzvy a pre záchranu peňazí po výsledkoch analýzy rokovať s Európskou komisiou o ich presune do priorít s najväčším predpokladom úspešného čerpania. "Samozrejme, vždy treba mať na zreteli efektívnosť využitia týchto peňazí," podotkol Rudolf.

Cieľom SaS v oblasti eurofondov je potlačiť korupciu a klientelizmus a efektívne využiť každé euro z Bruselu. SaS o tom informovala v sobotu v tlačovej správe s tým, že analýza portálu euractiv.sk zhodnotila program liberálov pre eurofondy ako najprepracovanejší spomedzi všetkých strán. "Súčasné čerpanie eurofondov je v žalostnom stave. Sme svedkami rozkrádania a korupčných škandálov," povedal predseda SaS Richard Sulík. Pripomenul, že dva bývalí ministri za SNS z prvej vlády Roberta Fica sú pre eurofondy vo väzení. "Chceme zmeniť nazeranie na eurofondy a v maximálnej miere podporiť tri základné oblasti - doprava, životné prostredie a energetika, výskum a inovácie," priblížil Sulík zámery strany v novom programovom období.

Pre nové programové obdobie eurofondov má SaS pripravených asi dvadsať opatrení a konkrétnych riešení, napríklad, zavedenie princípu nárokovateľnosti, zriadenie jednej implementačnej inštitúcie, vrátane radikálneho zjednodušenia dokumentácie a procesov a ich zjednotenia. Nárokovateľnosť podľa Rudolfa znamená, že kto splní podmienky v rámci jednej výzvy, automaticky dostane peniaze na projekt, čo má jednoznačne potlačiť korupciu.

"Taktiež sa budeme maximálne snažiť o čo najväčšiu transprarentnosť a prehľadné informovanie o možnostiach podpory. Pomôže k tomu aj vytvorenie jednej národnej inštitúcie pre eurofondy a širšie zapojenie regionálnych štruktúr," uviedol Rudolf. "Rýchlejšie sa budú eurofondy čerpať, ak k nim politici budú pristupovať zodpovedne, ak jasne nastavíme pravidlá, vyženieme eurofondovú mafiu v podobe konzultačných firiem a rôznych vybavovačov, zavedieme princíp nárokovateľnosti eurofondov pre verejný sektor a zjednodušíme procesy a dokumentáciu, ak budú eurofondy komunikované ľudskou rečou," dodal Rudolf.