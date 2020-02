Poplach vo väzení: Thajsko vydalo narkobaróna, skolaboval v cele: Strach z nákazy koronavírusom

Ako rýchlo sa môže zmeniť situácia, ak bol človek bohatý a známy a zrazu je v base a smrteľne chorý, o tom sa presvedčil britský narkobarón Mark Rumble (31) z oxfordského Wallingfordu, dlhodobo žijúci v Thajsku. Nedávno sa tam vysmiaty fotil s boxerom Rickym Hattonom, ale Thajsko ho obvinilo z obchodovania s drogami a poslalo naspäť do vlasti. Zdroj: FB/M. R. Tam spôsobil masovú paniku vo väzení s vysokým stupňom stráženia HMP Bullingdon. Niekoľko dní po svojom nútenom príchode totiž v cele skolaboval a medzi väzňami ihneď vypuklo zdesenie. Podľa britského denníka Sun bolo celé krídlo, kde väznia Rumbla, v utorok v noci uzamknuté a väzni boli nútení zostať vo svojich celách. Na koronavírus testovali troch odsúdených.

Vedenie nápravnovýchovného zariadenia Bullington v Oxfordshire netrpezlivo očakáva výsledky testov Rumbla a aj ďalšieho muža. Zdroj: FB/M. R. „Vo väzení vládne panika od chvíle, čo muž skolaboval,“ uviedol zdroj pre denník Sun. „Niekoľko stoviek väzňov v C-krídle je zamknutých a nemôžu opustiť cely. Väzenie je takmer najhoršie miesto na prepuknutie choroby, pretože všetci sú tam v takom stiesnenom priestore.“



Thajský úrad pre nápravné zariadenia potvrdil v stredu ráno Rumblovu identitu, ale uviedol, že Brit nemá žiadne príznaky ochorenia a pred svojím vydaním do vlasti podstúpil lekársku kontrolu. V Thajsku ako v druhej krajine po Číne, kde smrteľná nákaza vypukla v decembri 2019, však medzitým potvrdili už 33 prípadov smrteľného vírusu. Prvý prípad oznámilo Thajsko 13. januára, dva týždne pred návratom Rumbla do vlasti. O toho sa údajne starajú v špeciálnej nemocnici mimo väznice.

„Ďalší dvaja väzni prejavovali príznaky podobné chrípke a sú v nemocničnom krídle väznice Bullingdon,“ pokračoval zdroj a dodal, že všetci traja odsúdení boli pred vypuknutím ochorenia spolu v jednej cele. Zdravotnú sestru z väznice Bullingdon, ktorá sa predtým starala o Rumbla, poslali do „domácej izolácie“ a do väzenia prišli pracovníci britského Úradu verejného zdravotníctva. Údajne pomáhali vyše 1 000 väzňom a poskytovali poradenstvo zamestnancom. Súčasne sa pred zamknutým krídlom väzenia objavili zdravotníci v ochranných oblekoch. Zdroj: Police Chon Buri Mark Rumble z mesta Wallingford v Oxfordshire má 20. februára podať sťažnosť na Oxfordskom korunnom súde a predpokladá sa, že všetky obvinenia poprie. Podľa ministerstva zdravotníctva bolo v utorok popoludní vo Veľkej Británii na koronavírus testovaných celkovo 1 358 ľudí, z ktorých 1 350 bolo potvrdených ako negatívnych a 8 pozitívnych. Panika vo väzení vypukla v tom istom čase, keď aj vedenie blízkej základnej školy vyhlásilo, že žiaci môžu zostať doma, aby sa zabránilo šíreniu vírusu, hoci obe školy zostávajú otvorené. Katolícka základná škola Sv. Márie v Cottesmore a Bevendeanská základná škola v Brightone a v Hove kontaktovali rodičov. Nezávislá škola St Mary's Independent School v Southamptone v Hampshire požiadala žiakov, aby sa tri dni nezúčastnili na vyučovaní, kým sa neuskutoční dôkladná dezinfekcia všetkých školských priestorov. A čínska súkromná škola v Ipswichi v Suffolku zakázala príchod žiakov na vyučovanie, kým nákaza koronavírusom neodznie.

Británia čelí vážnej hrozbe nákazy koronavírusom, pričom v centre pozornosti je Brighton, a to vďaka 53-ročnému obchodníkovi a vodcovi skautov Stevovi Walshovi. Muž nakazil najmenej 11 ľudí cestou zo Singapuru, kde sa sám infikoval, a potom na dovolenke vo francúzskych Alpách.