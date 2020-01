Srdcervúci príbeh z Wu-Chanu: Brit čelí hroznej dileme! Domov má odletieť bez svojej čínskej manželky

WU-CHAN - Nebezpečný koronavírus, ktorý sa šíri obrovskou rýchlosťou, odrezal niektoré čínske mestá od sveta. Jednotlivé štáty postupne pristupujú k evakuáciám ich občanov zo zasiahnutých oblastí. Na jednej strane je to pre ich obyvateľov vykúpením, no na strane druhej aj rozdeľuje rodiny. Srdcervúcu dilemu má aj Brit, ktorý tvrdí, že musí opustiť svoju čínsku manželku. Informoval o tom Daily Mail.

Briti majú byť vo štvrtok evakuovaní z čínskeho mesta Wu-chan a budú v karanténe dva týždne na vojenskej základni Spojeného kráľovstva, keďže globálne množstvo obetí v dôsledku prepuknutia koronavírusu je už 132 a choroba sa naďalej šíri po celom svete. Doteraz sa zaznamenalo viac ako 6 000 infikovaných v 19 krajinách, pričom prípady sa od nedele strojnásobili. Čína ďalej varovala, že sa epidémia bude zhoršovať a bude vrcholiť aj v nasledujúcich 10 dňoch. Informoval o tom britský portál Daily Mail.

Britský učiteľ Jeff Siddle z Northumberlandu je medzi tými, ktorých majú evakuovať z Wu-chanu s jeho deväťročnou dcérou Jasmine. Všetko by bolo v poriadku a rodina by sa z toho tešila, keby Peking nebránil jeho čínskej manželke Sindy v nástupe do záchranného letu.

54-ročný Siddle a jeho rodina odleteli do provincie Hubei, aby strávili príjemný čas s rodinou jeho ženy a oslávili čínsky Nový rok. Takéto plány boli predtým, ako boli zavedené opatrenia vzhľadom k smrtiacej epidémii koronavírusu.

Jeff Siddle s manželkou Sindy a dcérou Jasmine Zdroj: FB/Sindy Siddle

„Moja manželka je čínskou občiankou, ale má trvalé víza na pobyt v Spojenom kráľovstve," povedal pán Siddle v stredu podľa Daily Mail a dodal, že Ministerstvo zahraničných vecí bude už možno vo štvrtok evakuovať, ale len britských občanov. "Čínske úrady nedovolia žiadnym čínskym občanom odísť," dodáva.

Podľa ministerstva zahraničných vecí sa Peking snaží získať povolenie na evakuáciu pani Siddleovej, zatiaľ však o ňom nemajú informácie. Rodine bolo povedané, aby nestrácala nádej.

„Dostal som na výber, buď sa rozhodnem nechať moju manželku tu v Číne, alebo tu (vo Wu-chane) všetci traja zostaneme," povedal Siddle s tým, že inak by muselo byť 9-ročné dieťa oddelené od svojej matky. "Kto vie, ako dlho to bude trvať?" pýta sa pán Siddle.

Zdroj: TASR/Cheng Min/Xinhua via AP

Ostatní krajania uviaznutí vo Wu-chane a v provincii Chu-pei, vrátane učiteľa telesnej výchovy Kharn Lambert a Malcolm Lanyon, sa rozhodli zostať v regióne. Lambert povedal, že sa vzdal svojho miesta na záchrannom lete, pretože nechce „prísť domov a ohroziť zdravie všetkých“, zatiaľ čo pán Lanyon odmietol nechať v Číne svoju čínsku manželku.

Britskí občania vo Wu-chane sa tiež musia pasovať s problémom, ako sa dostať k evakuačným letom. Lanyon tvrdí, že sa nemohol dostať na letisko, aj keď chcel, pretože nie sú v prevádzke žiadne autobusy, taxíky ani vlaky.