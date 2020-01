Poplach v Európe, zasadajú bezpečnostné rady a krízové štáby: MAPA Takto sa svetom šíri koronavírus

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) zvolal na pondelok (27. 1.) krízový štáb na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR pre aktuálnu hrozbu koronavírusu. Na stretnutí sa premiér informoval, aká je aktuálna situácia v Európe a ako je Slovensko pripravené reagovať a chrániť našich občanov pred nákazou. Slovensko urobí podľa premiéra viaceré preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Preverí sa pripravenosť na letiskách či na dvoch hraničných priechodoch, ale aj nemocníc. Pellegrini vyzval verejnosť na očkovanie proti chrípke a nešírenie paniky. Odporúča tiež zvážiť cestovanie do zahraničia.

Riziko šírenia ochorenia v Európe je podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa mierne. Turistom, ktorí cestujú do postihnutej oblasti, odporúča zaočkovať sa proti chrípke najmenej dva týždne pred cestou. Mikas ďalej odporúča vyhýbať sa miestnym trhom, kde sa predávajú ryby a živé zvieratá, a vyhýbať sa kontaktu s nimi. Ľudia by mali dodržiavať prísnu osobnú hygienu a hygienu potravín.

"Cestujúci by mali kontrolovať svoj zdravotný stav 14 dní od príchodu z postihnutej oblasti, horúčku, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť," hovorí Mikas. Poznamenal tiež, že v prípade klinických príznakov po návrate z postihnutej krajiny je potrebné vyhľadať lekára. Dôležité je informovať ho i o cestovateľskej anamnéze.

Nešíriť paniku

Cez víkend sa strhol poplach v Bratislave. Muža s podozrením na nákazu novým koronavírusom hospitalizovali, no testy ukázali, že nie je infikovaný a koronavírus na Slovensku v nedeľu nebol potvrdený. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR však situáciu veľmi pedantne monitoruje. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

"Na Slovensku koronavírus k dnešnému dňu nebol potvrdený. Rezort však robí všetky preventívne opatrenia s cieľom maximálnej ochrany obyvateľstva. Rezort má situáciu pod kontrolou a aj s cieľom nešíriť paniku bude v pondelok o téme komplexne spolu s odborníkmi informovať," zdôraznila Eliášová.

Podozrenie aj vo Viedni

Ako uvádza rakúsky denník Meinbezirk.at, do nemocnice Kaiser Franz Josef (KFJ) vo Viedni bola v nedeľu prijatá čínska pacientka. Podozrenie, že Číňanka mohla byť infikovaná koronavírusom, sa však v prvých dňoch nepotvrdilo, hoci mala podobné príznaky. Žena pracovala ako letuška a do Viedne pricestovala 24. januára. Predtým sa dva dni zdržiavala na letisku vo Wu-chane.

Krátko po testoch, ktoré preukázali, že nie je nositeľkou koronavírusu, sa objavil ďalší podozrivý prípad. Podľa riaditeľa Viedenskej asociácie nemocníc (KAV) Michaela Bindera bola do nemocnice prijatá ďalšia čínska občianka s podozrením na infekciu koronavírusom. Umiestnili ju do izolačného oddelenia a čoskoro bude jasné, či je chorobou skutočne nakazená. Michael Binder to uviedol v programe televízie ORF „Im Zentrum“. Pacientka žijúca v Rakúsku sa vrátila z dovolenky, ktorú strávila práve v krízovej oblasti v Číne.

Nezataja nijaké informácie

Výsledky prvého podozrivého prípadu, ktorý bol nahlásený vo Viedni, medzičasom vyvrátili prítomnosť koronavírusu u spomínanej čínskej letušky. V tejto súvislosti Michael Binder ocenil rýchlu prácu virologického centra Lekárskej univerzity vo Viedni a uviedol, že v súčasnosti Rakúsko nemá dôvod na obavy. "Nebudú zatajované nijaké informácie a verejnosť bude naďalej informovaná o každom podozrivom prípade," zdôraznil.

Letisko Viedeň-Schwechat však už začalo s bezpečnostnými opatreniami, uviedol hovorca letiska Peter Kleemann. Letisko je v nepretržitom kontakte s úradmi a sprístupnilo svoje zdravotné stredisko na 24 hodín denne. Navyše z Viedne neexistujú priame lety do oblastí Číny postihnutých vírusom. Ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu oznámilo, že Rakúšania, ktorí žijú v Číne, ešte neboli vírusom „akútne“ zasiahnutí. Zdroj: TASR

Český premiér zvoláva bezpečnostnú radu

Premiér Andrej Babiš potvrdil, že na pondelok zvoláva pre koronavírus bezpečnostnú radu štátu. Minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch oznámil, že ministerstvo uvažuje o evakuácii dvoch Čechov, ktorí uviazli v čínskom Wu-chane, kde je epicentrum nákazy. Podľa ministrových informácií sa nepotvrdil nový koronavírus u Čecha, ktorý je pre podozrenie z tohto ochorenia v nemocnici vo Vietname. Informáciu o jeho hospitalizácii zverejnenú vietnamskými spravodajskými webmi potvrdilo české ministerstvo zahraničia, podľa ktorého bol Čech hospitalizovaný z „čisto preventívnych dôvodov“.

Prísnejšie kontroly

Pražské letisko Václava Havla pre koronavírus zatiaľ kontroly sprísňovať nebude. V prípade záujmu dostanú zamestnanci letiska ochranné pomôcky a dezinfekciu. Zavedený bude cielený skríning pasažierov, ktorí budú mať príznaky ochorenia koronavírusom. „Všetci robíme maximum pre to, aby sme zachytili každý podozrivý prípad,“ uviedol minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Podľa neho nie je veľmi zmysluplné rušiť lety z Číny. Pre lacnejšie letenky totiž ľudia z Číny cestujú cez iné krajiny. „Aby to malo zmysel, museli by sme kontrolovať všetky lety,“ povedal Vojtěch.

Cez víkend sa z Číny do Poľska vrátila časť študentskej skupiny Technickej univerzity v Rzeszowe. Študenti sa vracali domov cez Peking a Dubaj, kde boli vyšetrení. Ďalšie testy sa už uskutočnili na varšavskom letisku Chopin. Všetkých preventívne previezli na pozorovanie do Varšavskej infekčnej nemocnice. V nedeľu sa rozhodlo, že jeden zo nich zostane na pozorovaní dlhšie. Mal zvýšenú teplotu.

Interaktívna mapa ukazuje, ako sa svetom šíri koronavírus

Obeťou je aj deväťmesačné dieťa

Nový koronavírus sa rozšíril z trhoviska v čínskom meste Wu-chan. Prvý nakazený bol zaznamenaný už 1. decembra, no čínske úrady správu tajili. Najnovšia bilancia obetí smrtiaceho kononavírusu v Číne se zastavila na čísle 81, pričom zatiaľ posledná obeť je deväťmesačné dieťa, uviedla agentúra AFP s odvolaním na vyhlásenie čínskej národnej zdravotníckej komisie. Potvrdených prípadov nakazených je 2 744. Medzinárodný tím expertov však predpokladá, že v skutočnosti je nakazených vyše stotisíc ľudí. Vlády USA, Francúzska a Veľkej Británie plánujú evakuáciiu svojich občanov dočasne žijúcich v Číne.