Ani George, ani Kate a už vôbec nie Meghan: Kto je najmilovanejší člen kráľovskej rodiny?

LONDÝN - Pred rokmi bol pre Britov najväčšou hviezdou malej generácie princ George. Dnes je však všetko inak. Stačilo, aby sa princ William a princezná Kate objavili na Commonwealth Games so všetkými tromi deťmi, a internet mal okamžite jasno!
Keď sa princ William a princezná Kate objavia na verejnosti s deťmi, fanúšikovia kráľovskej rodiny zvyčajne sledujú každé ich gesto. Tentoraz však bolo všetko inak. Na Commonwealth Games v Glasgowe sa síce ukázala celá päťčlenná rodina, no už po niekoľkých minútach bolo jasné, kto bude hlavnou hviezdou fotografií aj titulkov.
Najmladší princ Louis.
Osemročný syn Williama a Kate opäť dokázal, prečo ho mnohí Briti označujú za najobľúbenejšieho člena kráľovskej rodiny. Kým jeho starší brat George sa pomaly ale iste správa ako budúci kráľ a Charlotte pôsobí elegantne po boku mamy, Louis je jednoducho sám sebou. Chvíľu sa sústredene díval na športové zápolenie, o pár sekúnd sa už smial, robil grimasy, gestikuloval a spontánne reagoval na všetko, čo sa okolo neho dialo. Etiketa ho absolútne nezaujíma!
Práve táto prirodzenosť je dôvodom, prečo si získal srdcia miliónov ľudí. Na rozdiel od väčšiny členov kráľovskej rodiny nepôsobí naučene ani strojene. Fanúšikovia na sociálnych sieťach opakovane píšu, že Louis robí presne to, čo by robilo každé osemročné dieťa – nudí sa, zabáva sa, občas vystrája a svoje emócie neskrýva.
Nie je to pritom prvýkrát. Svet si ho zamiloval už počas platinového jubilea kráľovnej Alžbety II., keď jeho nezabudnuteľné grimasy obleteli celý svet. Odvtedy sa prakticky každé jeho verejné vystúpenie stáva virálnym a fotografie malého princa pravidelne dominujú titulným stranám britských médií.
Tentoraz fanúšikov pobavila aj jedna milá rodinná chvíľa. Počas stretnutia so športovcami gymnasti prezradili, že Louis doma rád skúša stojky na rukách. Jeho sestra Charlotte vraj s úsmevom tvrdí, že ešte potrebuje veľa trénovať. Aj takéto drobné momenty ukazujú, že za múrmi Kensingtonského paláca vyrastajú celkom obyčajné deti, ktoré sa medzi sebou podpichujú ako každý súrodenecký tandem.
Zatiaľ čo George sa čoraz viac pripravuje na úlohu budúceho panovníka a Charlotte si postupne buduje povesť sebavedomej mladej princeznej, Louis zostáva tým, kto do monarchie prináša spontánnosť, humor a ľudskosť. Práve preto ho mnohí označujú za tajnú zbraň modernej kráľovskej rodiny.
Kráľovskí komentátori sa zhodujú, že William a Kate robia všetko pre to, aby ich deti vyrastali čo najnormálnejšie. A možno práve preto Louis pôsobí tak autenticky. Nesnaží sa byť dokonalý. Je jednoducho dieťaťom – a práve tým si získava sympatie ľudí po celom svete.