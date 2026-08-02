Nedeľa2. august 2026, meniny má Gustáv, zajtra Jerguš

Ani George, ani Kate a už vôbec nie Meghan: Kto je najmilovanejší člen kráľovskej rodiny?

kráľovská rodina Zobraziť galériu (12)
kráľovská rodina (Zdroj: SITA)
© Zoznam/mash © Zoznam/mash

LONDÝN - Pred rokmi bol pre Britov najväčšou hviezdou malej generácie princ George. Dnes je však všetko inak. Stačilo, aby sa princ William a princezná Kate objavili na Commonwealth Games so všetkými tromi deťmi, a internet mal okamžite jasno!

Keď sa princ William a princezná Kate objavia na verejnosti s deťmi, fanúšikovia kráľovskej rodiny zvyčajne sledujú každé ich gesto. Tentoraz však bolo všetko inak. Na Commonwealth Games v Glasgowe sa síce ukázala celá päťčlenná rodina, no už po niekoľkých minútach bolo jasné, kto bude hlavnou hviezdou fotografií aj titulkov.

Najmladší princ Louis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osemročný syn Williama a Kate opäť dokázal, prečo ho mnohí Briti označujú za najobľúbenejšieho člena kráľovskej rodiny. Kým jeho starší brat George sa pomaly ale iste správa ako budúci kráľ a Charlotte pôsobí elegantne po boku mamy, Louis je jednoducho sám sebou. Chvíľu sa sústredene díval na športové zápolenie, o pár sekúnd sa už smial, robil grimasy, gestikuloval a spontánne reagoval na všetko, čo sa okolo neho dialo. Etiketa ho absolútne nezaujíma!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práve táto prirodzenosť je dôvodom, prečo si získal srdcia miliónov ľudí. Na rozdiel od väčšiny členov kráľovskej rodiny nepôsobí naučene ani strojene. Fanúšikovia na sociálnych sieťach opakovane píšu, že Louis robí presne to, čo by robilo každé osemročné dieťa – nudí sa, zabáva sa, občas vystrája a svoje emócie neskrýva.

Nie je to pritom prvýkrát. Svet si ho zamiloval už počas platinového jubilea kráľovnej Alžbety II., keď jeho nezabudnuteľné grimasy obleteli celý svet. Odvtedy sa prakticky každé jeho verejné vystúpenie stáva virálnym a fotografie malého princa pravidelne dominujú titulným stranám britských médií.

Britský princ William a jeho syn britský princ Louis počas vojenskej prehliadky pri príležitosti 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Londýne.
Zobraziť galériu (12)
Britský princ William a jeho syn britský princ Louis počas vojenskej prehliadky pri príležitosti 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Londýne.  (Zdroj: TASR/AP/Toby Melville/Pool Photo)

Tentoraz fanúšikov pobavila aj jedna milá rodinná chvíľa. Počas stretnutia so športovcami gymnasti prezradili, že Louis doma rád skúša stojky na rukách. Jeho sestra Charlotte vraj s úsmevom tvrdí, že ešte potrebuje veľa trénovať. Aj takéto drobné momenty ukazujú, že za múrmi Kensingtonského paláca vyrastajú celkom obyčajné deti, ktoré sa medzi sebou podpichujú ako každý súrodenecký tandem.

Zatiaľ čo George sa čoraz viac pripravuje na úlohu budúceho panovníka a Charlotte si postupne buduje povesť sebavedomej mladej princeznej, Louis zostáva tým, kto do monarchie prináša spontánnosť, humor a ľudskosť. Práve preto ho mnohí označujú za tajnú zbraň modernej kráľovskej rodiny.

Britský princ Louis a Kate, princezná z Walesu, sledujú z balkóna Buckinghamského paláca prelet britskej kráľovskej leteckej akrobatickej skupiny Red Arrows (RAF).
Zobraziť galériu (12)
Britský princ Louis a Kate, princezná z Walesu, sledujú z balkóna Buckinghamského paláca prelet britskej kráľovskej leteckej akrobatickej skupiny Red Arrows (RAF).  (Zdroj: TASR/AP/Aaron Chown/Pool Photo)

Kráľovskí komentátori sa zhodujú, že William a Kate robia všetko pre to, aby ich deti vyrastali čo najnormálnejšie. A možno práve preto Louis pôsobí tak autenticky. Nesnaží sa byť dokonalý. Je jednoducho dieťaťom – a práve tým si získava sympatie ľudí po celom svete.

 

Viac o téme: Kráľovská rodinaGeorgeLouisKateWilliamCharlotte
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Andrew Tate fňuká vo
Andrew Tate fňuká vo väzení: Švábmi zamorená cela, špinavá voda, horúčavy! Štipľavý odkaz od ľudí
Zahraniční prominenti
Bola celá svadba len
Diana a Charles sa vzali pred 45 rokmi: Týmito nočnými morami trpela princezná počas svadobnej cesty?!
Zahraniční prominenti
FOTO Kate nachádzala najväčšiu podporu
Kate a William ukázali kus súkromia: Rozprávkové leto s deťmi dojalo fanúšikov! Princezná opäť žiari!
Zahraniční prominenti
Princ Harry
Zmierenie s odcudzeným synom? Kráľ Karol III. robí nečakaný krok, William kypí hnevom!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Turistika na Téryho chatu po zelenej trase
Turistika na Téryho chatu po zelenej trase
Správy
Prominentý rodinný pakt: Bez sesternice je Šebesta v koncoch! Tajné dohody a v tomto mu kryje chrbát
Prominentý rodinný pakt: Bez sesternice je Šebesta v koncoch! Tajné dohody a v tomto mu kryje chrbát
Prominenti
Cibulková je pripravená zbaliť kufre: Už vie, za čo chce vymeniť luxusný byt v centre Bratislavy!
Cibulková je pripravená zbaliť kufre: Už vie, za čo chce vymeniť luxusný byt v centre Bratislavy!
Prominenti

Domáce správy

Udalosti v Ceute opäť
Udalosti v Ceute opäť otvorila tému migrácie: Kaliňák hovorí o zmene prístupu
Domáce
MIMORIADNE Pri Očovej havarovalo
MIMORIADNE Pri Očovej havarovalo lietadlo! Nikto z pasažierov neprežil
Domáce
Ešte horšie, ako sme
Ešte horšie, ako sme čakali: Najnovšie modely predpovedajú totálne PEKLO! Teploty dosiahnu v TENTO deň 42 stupňov
Domáce
Kaliňák a Karas sú za dôsledné vyšetrenie udalostí v Ceute
Kaliňák a Karas sú za dôsledné vyšetrenie udalostí v Ceute
Prešov

Zahraničné

Ilustračné foto
Maďarsko je v pozore: Pred extrémnymi horúčavami zvolali stretnutie s premiérom
Zahraničné
Irán poprel žiadosť o
Irán poprel žiadosť o zastavenie útokov, podmienky Trumpa odmieta
Zahraničné
Záchranári vyzdvihli telo známeho
Záchranári vyzdvihli telo známeho horolezca Nirmala Purdžu na hore Broad Peak
Zahraničné
Žena čaká na autobus
Čile zasiahla mohutná búrka: Záplavy pripravili o život najmenej dvoch ľudí
Zahraničné

Prominenti

Studenková sa ani po
Studenková sa ani po 70-ke nezdá: VIDEO v bikinách... Aha, čo stvárala v bazéne!
Domáci prominenti
Fotohádanka
Toto dievčatko malo pózovanie v krvi! Z detskej izby zamierila až medzi kráľovné krásy
Domáci prominenti
FOTO kráľovská rodina
Ani George, ani Kate a už vôbec nie Meghan: Kto je najmilovanejší člen kráľovskej rodiny?
Zahraniční prominenti
So svadbami sa roztrhlo
So svadbami sa roztrhlo vrece: Malachovská sa druhýkrát vydala a... Oženil sa aj slovenský herec!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Mesačná krajina v Egejskom
Mesačná krajina v Egejskom mori: Pláž Sarakiniko na Milose popiera predstavy o Grécku
dromedar.sk
Umelá inteligencia z nás
Umelá inteligencia z nás môže urobiť hrubších ľudí: Odborníčka varuje pred nenápadným návykom
Zaujímavosti
Záhadná hrudka
Žena v záhrade objavila záhadnú zelenú hrudku: Keď zistila, čo ukrýva, okamžite konala
Zaujímavosti
Nestačí odcvičiť 150 minút
Nestačí odcvičiť 150 minút týždenne: NHS mení odporúčania, pozor si majú dať aj ľudia pracujúci z domu
Zaujímavosti

Dobré správy

ŽSR majú otvorených množstvo
Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané
Domáce
Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Mnohé ženy robia pri
Mnohé ženy robia pri opaľovaní tú istú chybu: Toto im chýba v kozmetickej taške!
hashtag.sk
Čo si Slovenky balia
Čo si Slovenky balia do kozmetickej tašky cez leto? Trend je jasný, toto vám nemôže chýbať
feminity.sk

Ekonomika

BMW a Toyota skúšajú alternatívu k elektromobilom: Autá budú jazdiť na 100 % obnoviteľný benzín
BMW a Toyota skúšajú alternatívu k elektromobilom: Autá budú jazdiť na 100 % obnoviteľný benzín
TOP 10 európskych ostrovov na dovolenku v roku 2026: Rebríčku vládnu dve obľúbené krajiny!
TOP 10 európskych ostrovov na dovolenku v roku 2026: Rebríčku vládnu dve obľúbené krajiny!
Do týchto krajín si za vstup poriadne priplatíte: Turistické víza stoja aj stovky eur!
Do týchto krajín si za vstup poriadne priplatíte: Turistické víza stoja aj stovky eur!
Zvládnete doplniť známe finančné poučky? Ukážte, či správne odpoviete na všetky otázky! (kvíz)
Zvládnete doplniť známe finančné poučky? Ukážte, či správne odpoviete na všetky otázky! (kvíz)

Šport

Arsenal chystá ďalšie posily a s obhajobou titulu to myslí vážne: Nebudeme nečinne sedieť
Arsenal chystá ďalšie posily a s obhajobou titulu to myslí vážne: Nebudeme nečinne sedieť
Premier League
Nováčik z Bytče schytal od Petržalky ďalšiu tvrdú lekciu, Malženice prestrieľali rezervu Slovana
Nováčik z Bytče schytal od Petržalky ďalšiu tvrdú lekciu, Malženice prestrieľali rezervu Slovana
MONACObet liga
Finále prinieslo ruský triumf: Jediné slovenské želiezko sa na ME v Taliansku nestratilo
Finále prinieslo ruský triumf: Jediné slovenské želiezko sa na ME v Taliansku nestratilo
Vodné športy
VIDEO Zahviezdil pri debute: Viacgólový Lewandowski rozhodol o víťazstve za oceánom
VIDEO Zahviezdil pri debute: Viacgólový Lewandowski rozhodol o víťazstve za oceánom
Ostatné

Auto-moto

Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Bratislavské Audi Q9 je tu: naftový šesťvalec a obrie rozmery
Predstavujeme
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
FOTO/VIDEO: Nové medvedie dvojčičky od Fiatu chcú posunúť dostupnú mobilitu na novú úroveň
Predstavujeme
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Nezaistený pes v aute môže pri náraze ohroziť vodiča aj ďalších cestujúcich
Tipy a triky
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
FOTO: Mercedes predstavil novú Triedu GLA. Kompakt je väčší, vyspelejší ale stále ponúkne aj spaľovák
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Krabičkovanie pre „výrobárov“: Čo si vziať na obed, aby vás po jedle „nevyplo“ a mali ste energiu až do konca zmeny?
Krabičkovanie pre „výrobárov“: Čo si vziať na obed, aby vás po jedle „nevyplo“ a mali ste energiu až do konca zmeny?
Rady, tipy a triky
Tiché porady a strach urobiť chybu: Ako manažéri nevedomky likvidujú kreativitu svojich tímov
Tiché porady a strach urobiť chybu: Ako manažéri nevedomky likvidujú kreativitu svojich tímov
Prostredie práce
Chystáte sa k lekárovi počas home officu či pružného času? Pozrite sa, čo vám zamestnávateľ (ne)preplatí
Chystáte sa k lekárovi počas home officu či pružného času? Pozrite sa, čo vám zamestnávateľ (ne)preplatí
Dovolenka a Choroba
Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
Pracovný horoskop na august: Kto sa konečne rozhýbe a koho čaká dôležité rozhodnutie?
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Katov švih ako z poctivej krčmy: Šťavnaté mäso a chrumkavé placky si zamilujete.
Studené obedy do horúcich dní: 17 ľahkých receptov, ktoré osviežia aj zasýtia.
Studené obedy do horúcich dní: 17 ľahkých receptov, ktoré osviežia aj zasýtia.
Ako chladiť uvarené jedlo: Prečo by ste nemali nechávať hrniec na linke
Ako chladiť uvarené jedlo: Prečo by ste nemali nechávať hrniec na linke
Rady a tipy
Ako vrátiť život tvrdému pečivu a čo s ním, ak už naozaj preschlo
Ako vrátiť život tvrdému pečivu a čo s ním, ak už naozaj preschlo
Rady a tipy

Technológie

Ľudský rodokmeň je oveľa zložitejší. Vedci našli v ľudskej DNA dve neznáme línie predkov
Ľudský rodokmeň je oveľa zložitejší. Vedci našli v ľudskej DNA dve neznáme línie predkov
Veda a výskum
F-35 verzus J-20: Kto je lepší, už nie je tá správna otázka
F-35 verzus J-20: Kto je lepší, už nie je tá správna otázka
Vojenská technika
Google Mapy vedia o zápche skôr, než do nej vojdeš. Odkiaľ vedia, čo sa stane na ceste?
Google Mapy vedia o zápche skôr, než do nej vojdeš. Odkiaľ vedia, čo sa stane na ceste?
Aplikácie a hry
Vedci otestovali 8-hodinové okno na jedenie. Objavili nečakaný prínos pre mozog
Vedci otestovali 8-hodinové okno na jedenie. Objavili nečakaný prínos pre mozog
Veda a výskum

TN LIVE

Tragédia pri Očovej. Z lietadla sa pred pádom valil čierny dym, zahynuli traja ľudia
Tragédia pri Očovej. Z lietadla sa pred pádom valil čierny dym, zahynuli traja ľudia
Domáce
Cuketová sezóna je v plnom prúde. Pozrite sa, čo všetko sa z nej dá pripraviť
Cuketová sezóna je v plnom prúde. Pozrite sa, čo všetko sa z nej dá pripraviť
Domáce
Koľko peňazí dať do obálky na svadbe? Odborník na etiketu prezradil sumu aj dôležité pravidlo
Koľko peňazí dať do obálky na svadbe? Odborník na etiketu prezradil sumu aj dôležité pravidlo
Domáce
Trump na žiadosť Teheránu a ďalších krajín zrušil plánovaný útok na Irán. Ten poprel, že by o niečo také žiadal
Trump na žiadosť Teheránu a ďalších krajín zrušil plánovaný útok na Irán. Ten poprel, že by o niečo také žiadal
Zahraničné

Bývanie

Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania
Materiály rozhodujú viac, než si myslíte: Takto dokážu ovplyvniť atmosféru aj dojem z bývania
Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
Skúšali ste už doma rýchlu zónu? Stačí vám jedno miesto a päť minút upratovania, tvrdí koncept
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
V dome v lese vyriešili známy problém. Dvaja majitelia v ňom majú dosť súkromia aj miesto pre spoločný čas
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život
Vy ešte stále vyhadzujete staré hubky na riad? Toto je 8 spôsobov, ako vám ušetria peniaze a uľahčia život

Pre kutilov

Čo robiť, ak paradajky dozrievajú pomaly? Trik s odlisťovaním funguje aj cez leto, ale pozor na chyby
Čo robiť, ak paradajky dozrievajú pomaly? Trik s odlisťovaním funguje aj cez leto, ale pozor na chyby
Záhrada
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Chcete dominantu interiéru, ktorá pritiahne pohľady? Vyrobte si takéto masívne orechové svietidlo
Doplnky a dekorácie
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
O čo všetko sa postarať v záhrade pred odchodom na dovolenku? Tento zoznam si odložte
Záhrada
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Zapnutá klimatizácia celý deň? Pozrite sa, koľko vás stojí a prečo sa oplatí zapnúť aj ventilátor
Aktuality

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Ktorá celebrita je staršia? Pri niektorých dvojiciach zostanete prekvapení
Feminity
KVÍZ: Ktorá celebrita je staršia? Pri niektorých dvojiciach zostanete prekvapení
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Pri Očovej havarovalo
Domáce
MIMORIADNE Pri Očovej havarovalo lietadlo! Nikto z pasažierov neprežil
Ešte horšie, ako sme
Domáce
Ešte horšie, ako sme čakali: Najnovšie modely predpovedajú totálne PEKLO! Teploty dosiahnu v TENTO deň 42 stupňov
Tragická nehoda pri Dunajskej
Domáce
Tragická nehoda pri Dunajskej Strede: Spolujazdec ZOMREL, ďalší traja ľudia sú zranení!
Jedna z víl v
Domáce
Luxus ako z rozprávky: Šéf ĽSNS Kotleba si kúpil luxusnú vilu v Bulharsku! Ale cena nejako nesedí...

Ďalšie zo Zoznamu