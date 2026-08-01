Andrew Tate fňuká vo väzení: Švábmi zamorená cela, špinavá voda, horúčavy! Štipľavý odkaz od ľudí

MIAMI - Luxusné autá, súkromné lietadlá a okázalý životný štýl sú už pre Andrewa Tatea zrejme minulosťou. Kontroverzný influencer, ktorý je spolu s bratom Tristanom vo väzbe v americkom Miami, tvrdí, že namiesto prepychu dnes bojuje s neznesiteľnými podmienkami za mrežami. No nikto okrem právnikov ho neľutuje.
Podľa jeho právnikov sú obaja bratia umiestnení v prísne stráženej časti federálneho väzenia, kde ich údajne obklopujú šváby, pretekajúce toalety a neznesiteľné horúčavy.
„Pijem vodu zo sprchy“
Andrew Tate prostredníctvom svojho právneho tímu tvrdí, že v cele nemá prístup k čistej pitnej vode a je nútený piť vodu zo sprchovej hlavice. Tá má byť podľa jeho slov zakalená a znečistená. Jeho právnici opisujú prostredie ako „neľudské“ a tvrdia, že v cele sa pohybuje hmyz, toalety pravidelne pretekajú a klimatizácia počas extrémnych horúčav často nefunguje.
Obavy o bezpečnosť
Bratia Tateovci sú podľa obhajoby držaní v takzvanej špeciálnej obytnej jednotke, ktorá slúži na oddelenie rizikových väzňov od ostatných. Ich právnici tvrdia, že sa stali terčom ostatných väzňov práve pre závažnosť obvinení, ktorým čelia, a preto sú pod zvýšenou ochranou.
Andrew (39) a Tristan (38) Tate boli zadržaní v Miami na základe britskej žiadosti o vydanie. Veľká Británia ich chce postaviť pred súd pre desiatky skutkov vrátane obvinení zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi, sexuálnych deliktov a ďalších trestných činov. Obaja všetky obvinenia odmietajú a tvrdia, že sú nevinní.
Najbližšie pojednávanie o ich väzbe je naplánované na 13. augusta. Dovtedy zostávajú za mrežami, zatiaľ čo ich právnici sa budú snažiť dosiahnuť prepustenie na kauciu. Samotné vydávacie konanie do Británie však môže trvať ešte niekoľko mesiacov.
Federálny úrad pre väznice však opis väzenia spochybňuje. Podľa jeho stanoviska je pitná voda bezpečná, zariadenie spĺňa všetky predpísané štandardy a väzni majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť aj základné životné potreby.
Právnici bratov Tateovcov však naďalej tvrdia, že realita za múrmi väznice je úplne iná a ich klienti sú vystavení podmienkam, ktoré označujú za neakceptovateľné.