Nicolas Cage si potajomky zmenil meno: Dôvod vás prekvapí!

LOS ANGELES - Hollywoodsky excentrik Nicolas Cage spravil radikálny krok, o ktorom roky nikto netušil. Herec si totiž oficiálne a legálne zmenil meno, a definitívne sa odstrihol od jednej z najmocnejších filmových dynastií sveta. Prečo sa vzdal slávneho priezviska Coppola a čo ho k tomu viedlo?

Celý svet ho desaťročia poznal ako Nicolasa Cagea. Pravda však je, že oscarový herec sa v skutočnosti narodil ako Nicolas Kim Coppola syn Augusta Coppolu a synovec legendárneho režiséra Francisa Forda Coppolu. A hoci umelecké meno používal už od začiatku kariéry, až teraz priznal, že si ho oficiálne zapísal aj do dokladov.

Herec prezradil, že minulý rok definitívne a legálne zmenil svoje meno na „Nick Cage“. A dôvod? Nechcel byť navždy len „ten zvláštny bratranec Coppolovcov“. V rozhovore pre Variety dokonca použil výraz, že nechcel zostať „klaunským bratrancom na okraji“ slávnej rodiny. Cage sa totiž celý život snažil uniknúť nálepke „nepo baby“. Keď začínal v Hollywoode, ľudia na pľaci neustále narážali na filmy jeho strýka Francisa Forda Coppolu a robili si z neho žarty.

Počas nakrúcania filmu Fast Times at Ridgemont High vraj herci stále citovali hlášky z Apocalypse Now, čo ho privádzalo do šialenstva. A práve vtedy padlo rozhodnutie: meno Coppola musí preč. Nové meno si pritom nevybral náhodou. „Cage“ vzniklo ako kombinácia jeho lásky ku komiksovému hrdinovi Lukeovi Cageovi z Marvelu a obdivu k avantgardnému skladateľovi Johnovi Cageovi. Krstné meno Nicolas si ponechal na počesť svojho otca.

A dnes? Herec tvrdí jasne: „Som Nick Cage v živote aj pred kamerou.“ Ironické pritom je, že mnohí fanúšikovia celé roky ani netušili, že patrí do slávneho klanu Coppolovcov, kam okrem Francisa Forda Coppolu patria aj Sofia Coppola či Jason Schwartzman. Cageovi sa teda podarilo presne to, čo chcel – vybudovať si vlastnú identitu. A treba uznať, že úspešne. Zo „synovca slávneho režiséra“ sa stal oscarový herec, kultová hollywoodska legenda a muž, ktorého internet miluje pre jeho šialené výrazy, extravagantné filmy aj úplne nepredvídateľné správanie. 

