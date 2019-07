Únos známeho herca: Dostal defekt a potom... Použili zbraň!

Benedict Cumberbatch sa narodil 19. júla 1976. Prvé náznaky hereckého talentu sa u neho objavili už v útlom detstve. Obaja jeho rodičia boli hercami. Najprv študoval na súkromnej škole v Západnom Sussexe a neskôr na prestížnej škole Harrow School v Londýne. Rodičia z neho síce chceli mať právnika, no jeho láska k herectvu bola silnejšia. Už na škole si zahral v mnohých Shakespearových hrách.

Jeho debutom ako 12-ročného bola úloha Titania v Sne noci svätojánskej a jeho učiteľ ho označil za najlepšieho herca - školáka, s akým kedy pracoval. Po úspešnom absolvovaní školy odišiel na rok učiť angličtinu do tibetského kláštora. Potom sa definitívne rozhodol, že bude hercom a vyštudoval herectvo na univerzite v Manchestri. Jeho herecké ambície však siahali ešte ďalej, preto pokračoval v štúdiu na Londýnskej akadémii hudby a dramatických umení.

Jeho prvou hlavnou televíznou úlohou bola rola fyzika Stephena Hawkinga v televíznom filme Hawking, za čo bol v roku 2004 nominovaný na cenu BAFTA a odniesol si aj ocenenie Zlatá nymfa.

O rok neskôr hral mladého šľachtica Edmunda Talbota v britskej minisérii To The Ends of The Earth (Až na koniec sveta), ktorá bola založená na trilógii Williama Goldinga. Počas natáčania v Juhoafrickej republike sa stal spolu so svojimi dvoma kolegami obeťou ozbrojeného prepadnutia.

Po tom, čo dostali defekt, boli unesení miestnou bandou a držaní v zajatí za pomoci zbrane. Našťastie sa nič vážne nestalo a únoscovia ich neskôr prepustili v neobývanej oblasti. „Naučilo ma to, že na svet prichádzate rovnako, ako z neho odídete. Sám,“ povedal herec po tejto hrozivej skúsenosti.

V roku 2010 uzrel svetlo sveta prvý diel britského seriálu Sherlock, ktorým si Cumberbatch definitívne získal srdcia miliónov divákov po celom svete, získal uznanie vo filmovom aj televíznom priemysle a jeho kolegovia zastávali názor, že nie je otázka, či sa preslávi, ale kedy to príde. Sherlockovi predchádzal film Kráľova priazeň, kde si zahral s Jamesom McAvoyom, Keirou Knightley, Juno Temple a ďalšími.

V roku 2016 prišla ďalšia prelomová úloha. Zahral si Doctora Strangea v rovnomennom filme o hrdinovi z radu Marvel. V tejto úlohe sa objavil aj v snímke Thor: Ragnarok a Avengers: Infinity War.

Cumberbatch je, čo sa jeho vzťahov týka, veľmi opatrný. Niekoľkokrát sa stal najsexi mužom, fascinujúcim človekom či najkreatívnejším zabávačom. Svoje súkromie či však stráži a dlhodobo sa k nemu odmieta bližšie vyjadrovať. Kedysi mal vzťah s herečkou Oliviou Pouletovou, s ktorou sa zoznámil ešte na univerzite. Po dvanástich rokoch spolužitia sa však rozišli. Neskôr udržiaval rok vzťah s londýnskou umelkyňou Annou Jamesovou.

Po dlhom hľadaní však zakotvil v náručí svojej dlhoročnej priateľky Sophie Hunter. V roku 2014 sa zasnúbili a o rok neskôr si Cumberbatch anglickú divadelnú a opernú režisérku vzal. Spoločne vychovávajú dvoch synov - Christophera Carltona a Hala Audena. Benedict sám seba označuje ako budhistu a konzumuje striktne vegánsku stravu.