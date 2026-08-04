Ukrajinci s dočasným útočiskom POZOR: Polícia upozorňuje na chyby pri prechode na pobyt

BRATISLAVA - Polícia pripomína občanom Ukrajiny, ktorí využívajú dočasné útočisko na území SR, že od 15. júla môžu požiadať o zjednodušený prechod z dočasného útočiska na prechodný pobyt. Na vybavenie je potrebné objednať sa prostredníctvom rezervačného systému Ministerstva vnútra SR. Pri rezervácii treba zvoliť okruh životnej situácie „dočasné útočisko“ a následne životnú situáciu „žiadosť o vydanie dokladu dočasné útočisko/prechod z dočasného útočiska na pobyt“. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Roman Hájek.
Policajný zbor zároveň upozorňuje, že žiadosti o prechod z dočasného útočiska na pobyt nebude možné vybaviť, ak sa žiadateľ objedná na inú životnú situáciu. „Z dôvodu efektívneho vybavenia žiadostí preto odporúčame venovať zvýšenú pozornosť výberu správnej služby v rezervačnom systéme,“ dodal Hájek. Termín je možné rezervovať najviac 21 dní vopred. Cieľom uvedenej zmeny je zabezpečiť plynulé a efektívne vybavovanie žiadostí a predísť zbytočným komplikáciám pri návšteve pracovísk oddelení cudzineckej polície.