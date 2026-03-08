SMUTNÁ SPRÁVA z Hollywoodu: Zomrela hviezda (†60) seriálu Will & Grace či hororu Piatok trinásteho!

HOLLYWOOD – Filmový a televízny svet zasiahla smutná správa. Vo veku 60 rokov zomrel americký herec Corey Parker, ktorý sa počas svojej kariéry objavil v množstve známych seriálov a filmov. Informáciu priniesol portál TMZ.
Podľa jeho tety Emily Parker herec zomrel vo štvrtok v meste Memphis v americkom štáte Tennessee po boji s rakovinou. O aký presný typ ochorenia išlo, zatiaľ nie je známe.
Parker začal svoju kariéru v polovici 80. rokov. Väčšiu pozornosť si získal najmä úlohou Petea v hororovej snímke Piatok trinásteho 5. Neskôr sa objavil aj v romantickej dráme 9 1/2 Weeks s Kim Basinger. V roku 1992 získal hlavnú úlohu v sitcomovom seriáli Flying Blind, kde si zahral po boku Téi Leoni. Stvárnil postavu Neila Barasha – nesmelého absolventa vysokej školy, ktorý sa zapletie do vzťahu s nespútanou Aliciou.
Hoci seriál vydržal na obrazovkách len jednu sériu, objavili sa v ňom aj známe mená ako Lisa Kudrow, Peter Boyle, Andy Dick či Noah Emmerich. Diváci si Coreyho Parkera môžu pamätať aj zo seriálového hitu Will & Grace. V populárnom sitcome stvárnil Josha, jedného z priateľov hlavnej postavy Grace, a objavil sa v niekoľkých epizódach. Počas kariéry účinkoval aj v projektoch Biloxi Blues, White Palace, Love Boat: The Next Wave, Nashville či Blue Skies.
V neskorších rokoch sa začal venovať aj práci hereckého kouča a spolupracoval napríklad na seriáloch Sun Records a Ms. Marvel. Na jeho počesť zverejnilo spomienku aj herecké štúdio BGB Studios, s ktorým Parker dlhodobo spolupracoval. Herec pochádzal z umeleckej rodiny. Jeho matka Rocky, ktorá bola koncom 80. a začiatkom 90. rokov vydatá za herca Patricka Dempseyho, bola taktiež herečkou. Herectvu sa venovala aj jeho sestra Noelle. Rocky zomrela v roku 2014. Corey Parker zomrel vo veku 60 rokov.