Dcéra hviezdy Hriešneho tanca vyrástla do krásy: Stella Gregg ide v šľapajach slávnej mamy!

LOS ANGELES - Hollywood miluje príbehy o „deťoch slávnych“, no tentoraz to vyzerá, že nejde len o známe priezvisko. Dcéra herečky Jennifer Grey, 24-ročná Stella Gregg, si razí vlastnú cestu. A všetko nasvedčuje tomu, že herectvo má doslova v krvi.
Stella Gregg nevyrastala len tak v hocijakej rodine. Jej mama Jennifer Grey sa navždy zapísala do histórie filmom Dirty Dancing, kde stvárnila nezabudnuteľnú Baby. No tým to nekončí. Stellin starý otec bol legendárny herec Joel Grey, držiteľ Oscara, a umelecký talent sa v tejto rodine dedí z generácie na generáciu. A čo otec? Tým je Clark Gregg – herec, režisér a scenárista, ktorého fanúšikovia poznajú najmä z univerza Marvel ako agenta Coulsona. Nie je preto žiadnym prekvapením, že Stella už odmalička nasávala atmosféru filmového sveta.
A neostalo len pri snoch. Stella Gregg sa postupne objavuje v projektoch, kde ukazuje, že nejde len o „dcéru slávnej mamy“. Diváci si ju všimli napríklad v dramatickej snímke Trust, kde si zahrala po boku skúsených hercov. Jej výkon zaujal práve tým, že pôsobila prirodzene a nenútene – bez zbytočného tlačenia na efekt. Podľa zákulisných informácií si projekty vyberá opatrne a snaží sa budovať kariéru krok za krokom, nie skokovo.
Jennifer Grey sa netají tým, že je na dcéru hrdá, no zároveň ju drží nohami na zemi. V rozhovoroch naznačila, že Stella si musí vybudovať vlastné meno a nespoliehať sa len na rodinné väzby. Podporuje ju, ale zároveň zdôrazňuje, že Hollywood vie byť krutý. Ich vzťah je blízky a Jennifer často hovorí, že sleduje, ako sa jej dcéra vyvíja nielen ako herečka, ale aj ako osobnosť.