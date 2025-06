Vážne OBVINENIE hviezdneho Jareda Leta: Mal SEXUÁLNE obťažovať 9 žien... NECHUTNÉ DETAILY!

Jared Leto (Zdroj: SITA)

Svet obletelo vážne obvinenie slávneho speváka a herca Jareda Leta. Podľa The Guardian sa ozvalo 9 žien, ktoré mala hviezda v minulosti obťažovať. Jedna z nich dokonca tvrdí, že v čase, kedy ju Leto oslovil, mala len 16 rokov. Ani to ho však neodradilo od toho, aby jej volal neskoro v noci so sexuálne ladenými otázkami. Pred ďalšou sa mal obnažiť, keď mala len 17 rokov a tretia, DJ Allie Teilz tiež tvrdí, že ju napadol ako maloletú.

V podobnom duchu sa niesli obvinenia aj od ďalších žien. Ďalšia uviedla, že si začali písať správy, keď bola ešte neplnoletá. A počas jednej z návštev, keď bola uňho doma, jej mal pokladať nevhodné otázky. „Jeb*l ťa niektorý z tých chlapcov, s ktorými sa stretávaš?“ citovala ho. Následne, keď mala 18, zašiel ešte ďalej. „Zrazu vytiahol penis a začal masturbovať,“ opísala s tým, že potom prišiel, chytil ju za ruku, položil si ju na seba a požiadal ju, aby mu opľula penis.

Incidenty sa mali diať v priebehu viac ako desiatich rokov - od polovice roku 2000 až do roku 2010. Leto všetky obvinenia popiera, tvrdí, že sa nkdy nedopustil žiadneho nevhodného správania a že interakcie s týmito ženami boli buď nevinné alebo sa vôbec nestali. Jeho právny zástupca tiež dodal, že Leto viac ako 30 rokov nepije alkohol a neužíva drogy.

