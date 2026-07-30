Odveta za raketový útok: USA spustili masívne údery na Irán

WASHINGTON - Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) v noci na štvrtok oznámilo spustenie nových úderov na Irán. Ide podľa vyhlásenia o reakciu na stredajšie iránske útoky na americké jednotky na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra AP.
„Tieto útoky sú dôraznou odpoveďou na včerajšie pokusy Iránu zasiahnuť americké sily dislokované na Blízkom východe,“ uviedol CENTCOM v krátkom vyhlásení na sieti X. Iránske štátne médiá podľa stanice CNN informovali o viacerých výbuchoch na juhu krajiny.
Americký prezident Donald Trump v stredu pohrozil Iránu „poriadnym výpraskom“ za podľa neho prekvapivý úder na americké jednotky nasadené v Jordánsku. Tamojšia protivzdušná obrana podľa Ammánu v ten deň skoro ráno zachytila a zničila päť rakiet vypálených z Iránu.
Nové útoky na Irán sú podľa AP ďalšou eskaláciou po krátkom prerušení bojov, počas ktorého sa sprostredkovatelia snažili obnoviť mierové rokovania medzi Washingtonom a Teheránom. Trump od minulého piatka pozastavil údery proti Iránu, aby dal priestor diplomacii. V pondelok uviedol, že USA vedú s Iránom veľmi intenzívne rokovania.
Vojnu na Blízkom východe vyvolali americké a izraelské útoky na Irán 28. februára. Teherán v reakcii uzavrel Hormuzský prieliv a zaútočil na okolité krajiny Perzského zálivu. Konflikt na istý čas aspoň formálne pozastavilo prímerie, ktoré Teherán a Washington uzavreli v apríli a následne v júni ako súčasť memoranda o porozumení. V skutočnosti však obe strany v bojoch pokračovali aj napriek prímeriu a navzájom sa obviňovali z jeho porušovania.
USA dokončili vlnu úderov na Irán, zasiahli desiatky cieľov
Spojené štáty úspešne dokončili „silnú“ vlnu úderov na Irán, oznámilo v noci na štvrtok Ústredné velenie armády USA (CENTCOM). Trvali približne dve hodiny. USA podľa vyhlásenia zasiahli desiatky cieľov Iránskych revolučných gárd. Išlo o reakciu na stredajšie iránske útoky na americké jednotky na Blízkom východe. Informuje o tom agentúra AP.
„Cieľom týchto úderov bolo ďalej oslabiť hrozby, ktoré Irán a jeho spojenci predstavujú pre americké ozbrojené sily, komerčnú lodnú dopravu a susedné krajiny Perzského zálivu,“ uviedol CENTCOM na sieti X. Armáda podľa neho zasiahla veliteľské centrá, základne rakiet a dronov a ďalšie zariadenia na iránskom pobreží.
Iránske štátne médiá podľa stanice CNN informovali o viacerých výbuchoch na juhu krajiny, okrem iného z oblasti ostrova Kešm a prístavného mesta Ábádán. CENTCOM tiež oznámil, že na Blízkom východe je momentálne dislokovaných viac než 50.000 amerických vojakov.