Veľké plány po návšteve prezidenta SAE: Fico dohodol obrovský projekt na Dunaji aj v zbrojárstve

BRATISLAVA - Prezident Spojených arabských emirátov (SAE) šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján a premiér SR Robert Fico (Smer-SD) absolvovali v stredu v Bratislave niekoľkohodinové pracovné stretnutie. Dohodli sa na konkrétnej spolupráci na infraštrukturálnom projekte na rieke Dunaj v hlavnom meste a aj na pokračovaní začatých projektov v oblasti obranného priemyslu.
„Rozhovory sme venovali aj PPP projektu v slovenskom poľnohospodárstve súvisiacim so zavlažovaním a prípadnému vstupu investora zo SAE do slovenského kúpeľníctva pod kontrolou štátu. Okrem ďalších tém sme požiadali pána prezidenta o podporu pri zriadení priamej leteckej linky medzi Bratislavou a Dubajom alebo Abú Zabí,“ informoval premiér. Ako podotkol, venovali sa aj aktuálnej bezpečnostnej situácii na Blízkom východe a na Ukrajine.
Pracovné stretnutie nadväzovalo podľa Fica na jeho návštevu SAE v októbri minulého roka. „Návšteva významného predstaviteľa svetovej politiky na Slovensku je ďalším potvrdením správnosti našej suverénnej zahraničnej politiky orientovanej na všetky štyri svetové strany,“ vyhlásil predseda vlády. Stredajšie stretnutie podľa jeho slov prehĺbilo priateľské vzťahy.
„Prezident SAE šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján opätovne preukázal, že je osobitne pragmatickým, racionálnym a vizionárskym lídrom. V tejto súvislosti som ocenil významný prínos jeho lídrovstva pri garantovaní stability v regióne Blízkeho východu,“ podotkol Fico s tým, že prezident SAE patrí medzi svetových politikov, ktorí pred slovom vojna uprednostňujú slovo mier.