Politická búrka v Bolívii: Prokuratúra vydala zatykač na exprezidenta Moralesa

LA PAZ - Bolívijská prokuratúra v stredu vydala zatykač na bývalého ľavicového prezidenta Eva Moralesa. Obvinila ho z podnecovania nedávnych protivládnych protestov, ktoré ochromili latinskoamerickú krajinu. Informuje o tom agentúra AFP.
Zatykač súvisí s vyšetrovaním blokád ciest, ktoré boli postavené počas demonštrácií v máji a v júni. Obrovské protesty viedli v niektorých mestách k nedostatku pohonných hmôt, potravín aj liekov. Protestné hnutie, ktoré vyvolala nespokojnosť robotníkov a domorodých komunít s hospodárskou krízou v krajine, prerástlo až do výziev na odstúpenie prezidenta Roberta Paza podporovaného Spojenými štátmi. Paz obvinil Moralesa z organizovania nepokojov.
Obvinenia z terorizmu
Vyšetrovanie blokád podľa generálnej prokuratúry vychádza z podnetu o „ozbrojenom povstaní“ a „terorizme“, ktorý podalo pravicové zoskupenie zástupcov občianskej spoločnosti a podnikateľov. Podnet neskôr podporila aj časť vlády.
Morales sa skrýva
Morales, ktorý bol prvým prezidentom Bolívie pochádzajúcim z radov domorodého obyvateľstva, sa v súčasnosti skrýva vo svojej politickej bašte vo vidieckej provincii Chapare, kde sa snaží uniknúť pred obvineniami z obchodovania s maloletou osobou, ktoré však popiera, pripomenula AFP.
Pazovi sa podarilo nepokoje v júni potlačiť pomocou vyhlásenia výnimočného stavu, ktorý mu umožnil nasadiť armádu a zakázať demonštrácie. Vyhláseniu predchádzala dohoda s hlavnou konfederáciou odborových zväzov, ktorá ukončila viac než šesťtýždňové blokády ciest a protesty.