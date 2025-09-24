Herec Elliot Page po ZMENE POHLAVIA: Je zadaný... TOTO je jeho priateľka!

LOS ANGELES - Herec Elliot Page (37), ktorého si verejnosť ešte pred pár rokmi pamätá ako herečku Ellen Page, má dôvod na radosť. Po rokoch osobných aj profesijných zmien je opäť zamilovaný a už to netají.
Herečka po zmene pohlavia šokuje: Tajný milenecký pomer a...Och, spomienky plné bolesti!
Na prestížnom Milan Fashion Weeku sa ukázal po boku novej partnerky, herečky Julie Shiplett. Spoločnosť si robili počas potenia na prehliadke Gucci jar/leto 2026 a okamžite sa stali stredobodom pozornosti.
Hoci oficiálne spolu na verejnosti debutovali až teraz, fanúšikom už dávnejšie dali najavo, že tvoria pár. Elliot zverejnil spoločnú fotku na Instagrame ešte v júni, zatiaľ čo Julia pridala do stories odvážnejší záber svojho partnera bez trička.
Pre Elliota ide o prvý vážny vzťah od roku 2020, keď verejne oznámil, že je transgender muž. V minulosti bol ženatý s tanečnicou Emmou Portner – vzali sa v roku 2018, no už o dva roky neskôr sa ich manželstvo rozpadlo. Ako to už býva, šťastie známej dvojice nezostalo bez negatívnych reakcií. Pod článkami na zahraničných portáloch sa objavili komentáre ako: „A to si pohlavie vymenili obaja?“ či „Viem, že ma do toho nič nie je, ale je tá priateľka heterosexuálna?“
Napriek kritike je najdôležitejšie, že Elliot je spokojný sám so sebou a po dlhých rokoch hľadania identity si môže naplno užívať partnerský život. Ako sám viackrát priznal, kedysi musel bojovať s vnútornými démonmi, dnes však pôsobí uvoľnene a šťastne.
