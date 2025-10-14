NOVÁ láska na obzore? Slávny spevák s o 10 rokov mladšou herečkou!

MALIBU - Hollywood má možno nový pár, o ktorom sa ešte len začne hovoriť. Herec a spevák Jared Leto (53) a pôvabná herečka Sofia Boutella (43) sa nedávno objavili na spoločnej prechádzke v Malibu, kde pôsobili viac ako len priatelia.
Zdá sa, že v meste anjelov to opäť iskrí. Vznikajú špekulácie o tom, či sa medzi hollywoodskym hercom a spevákom Jaredom Letom a talentovanou herečkou Sofiou Boutellou nerodí niečo viac než len priateľstvo.
Dvojicu totiž nedávno paparazzi prichytili na spoločnej prechádzke po slnečnom Malibu, kde mali k sebe blízko. Na prvý pohľad išlo o bežné popoludnie dvoch známych osobností, ktoré sa rozhodli oddýchnuť si od ruchu. No ich gestá a pohľady prezrádzali, že medzi nimi panuje veľmi príjemná, možno až intímna atmosféra.
Jared sa občas naklonil k Sofii a väčšinu času mal ruku na jej krku – presne tak, ako to robia ľudia, ktorí sa v prítomnosti niekoho výnimočného cítia dobre. Obaja o svojom súkromí mlčia a žiadne oficiálne potvrdenie vzťahu nepadlo. Či ide o krátkodobé očarenie alebo začiatok novej hollywoodskej romancy, ukáže až čas.
