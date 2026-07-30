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Navštívili sme brehy a ramená Dunaja: Katastrofálne sucho, lode stoja na hline a hladina je najnižšie za 3 dekády

Sucho sa podpísalo na významne nízkej hladine Dunaja.
Sucho sa podpísalo na významne nízkej hladine Dunaja. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
Michal Szentivanyi Michal Szentivanyi
TASR

BRATISLAVA - Mimoriadne teplé počasie, ktoré sa ešte zďaleka nekončí, sa podpisuje na šíriacich sa suchách. Ich rozmach sa za asistencie globálneho otepľovania významne zväčšil a plasticky sa to dá pozorovať na hladine rieky Dunaj v hlavnom meste. Sami sme sa boli presvedčiť o tom, či sa stanoviská o "najnižšej hladine za posledné dekády" zakladajú na pravde. Čakali nás desivé scenérie stojacich lodí na hline či od vody vyprázdneného ramena.

Dunaj je podľa odborníkov na skutočne nízkej úrovni. V tejto súvislosti boli dokonca prijaté opatrenia na efektívnejšie hospodárenie s vodou. Informoval o tom aj štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) na sociálnej sieti.

VIDEO Pozrite sa, v akom stave sme našli hladinu Dunaja:

Hladina Dunaja je najnižšie za posledné dekády, na alarmujúci stav sme sa boli pozrieť v teréne (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Aktuálne nízke prietoky Dunaja patria k najnižším za posledné desaťročia. Aby sme čo najefektívnejšie využívali dostupné množstvo vody, v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP), štátny podnik a Dopravným úradom sme okrem iného pristúpili aj k úprave režimu preplavovania lodí cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo," uviedla Vodohospodárska výstavba.

Najskôr sme sa boli pozrieť v centre mesta pri moste SNP. Už tam možno badať prvé znaky výnamne nízkej hladiny Dunaja.

Navštívili sme brehy a
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Navštívili sme brehy a
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Navštívili sme brehy a
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Navštívili sme brehy a
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Navštívili sme brehy a
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Najviditeľnejšie známky extrémneho sucha a nízkej hladiny Dunaja možno vidieť v okolí Karloveského ramena. Lode tam stoja na hline a vyschnuté korytá, kde za iných okolností tiekli hektolitre vody svedčia o zmene atmosférických podmienok.

Navštívili sme brehy a
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Navštívili sme brehy a
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Navštívili sme brehy a
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Navštívili sme brehy a
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Dramatické scenérie možno pozorovať aj v oblasti Devína.

Navštívili sme brehy a
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Navštívili sme brehy a
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Navštívili sme brehy a
Zobraziť galériu (13)
 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Zvyšné fotografie nájdete v našej galérii:

Galéria: Nízka hladina Dunaja

Každé vypustenie musia dôkladne zvažovať, hrozí riziko ďalšieho poklesu hladiny

Každé vypustenie plavebnej komory podľa odborníkov štátneho podniku predstavuje pokles hladiny nad dielom približne o jeden centimeter. "Plavidlá preto budú preplavované v určených cykloch, čím sa obmedzí zbytočná strata vody pri zachovaní bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky," doplnila.

Vodohospodárska výstavba dodala, že vývoj situácie na Dunaji naďalej pozorne sledujú. "Keďže ani v povodí Dunaja v Rakúsku a Nemecku meteorológovia v najbližších dňoch neočakávajú výraznejšie zrážky, je potrebné s vodou hospodáriť zodpovedne a využívať ju čo najefektívnejšie," podotkla VV s tým, že spolu s partnermi robí všetko pre to, aby Vodné dielo Gabčíkovo aj naďalej spoľahlivo plnilo svoje kľúčové funkcie - zabezpečovalo výrobu elektrickej energie, podmienky pre plavbu, ochranu pred povodňami aj stabilitu vodného režimu Dunaja.

Hovorca SVP Marián Bocák v utorok za vodohospodárov uviedol, že v rámci zefektívnenia využívania plavebných komôr na Vodnom diele Gabčíkovo sa budú lode cez plavebné komory preplavovať pri obsadenosti minimálne na 40 percent. Z Dopravného úradu minulý týždeň potvrdili, že na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Do zlepšenia podmienok preto zotrvávajú na kotviskách.

Viac o téme: HladinaRiekaRamenoSuchoLodeDunajDevínKarloveské rameno
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