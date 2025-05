Slávny Tom Cruise roky KAŠLE na dcéru: Moderátorka ho na premiére poriadne zaskočila!

Tom Cruise (Zdroj: SITA)

Herec Tom Cruise sa na premiére filmu Mission: Impossible — The Final Reckoning v New Yorku dostal do nepríjemnej situácie, keď počas rozhovoru dostal otázku na Deň otcov. Moderátorka z E! News mu pripomenula, že Deň otcov je už za rohom a spýtala sa ako by podľa neho mal vyzerať ideálne stráveny čas počas tejto výnimočnej udalosti. Cruise na chvíľu zaváhal a odpovedal: „Viete…“ a následne sa odmlčal, pokrútil hlavou a zadíval sa do diaľky.

Napokon stroho dodal: „Len sa zabávať, kámo.“ Namiesto toho, aby spomenul nejaké zo svojich troch detí, presmeroval rozhovor späť na svoju prácu. Reakcia herca vyvolala diskusiu na sociálnych sieťach, kde ho viacerí komentujúci skritizovali. „Možno by mohol navštíviť dcéru, ktorú už desaťročie ignoruje???“ písal istý človek na YouTube. Ďalší si všimol: „Tvorenie filmov? To rozhodne nie je aktivita pre otca. Je to jeho strata.“

Cruise má celkovo tri deti — dcéru Isabellu (32) a syna Connora (30), ktorých si adoptoval počas manželstva s Nicole Kidman, a dcéru Suri (19), ktorú má s herečkou Katie Holmes. S Holmes sa oženil päť rokov po rozvode s Kidman a Suri sa narodila v apríli 2006. Pár sa však rozišiel v roku 2012 a odvtedy je Cruise od dcéry Suri dlhodobo odcudzený. Suri vyrastala s matkou v New Yorku a v roku 2024 úspešne absolvovala LaGuardia High School. Zaujímavosťou bolo, že na slávnostnom programe sa predstavila pod menom Suri Noelle, pričom Noelle je stredné meno jej mamy.