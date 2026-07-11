Profesorka zvádza 6-ročný statočný boj s rakovinou: Verejná prosba o pomoc, nutne potrebuje tento LIEK!

BRATISLAVA - Už šiesty rok zvádza náročný boj s rakovinou, no napriek vážnej diagnóze neprestala učiť, bádať ani venovať sa študentom. Kolegovia profesorky a vedkyne Iriny Dulebovej z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave preto spustili verejnú zbierku, ktorá jej má pomôcť financovať inovatívnu onkologickú liečbu. Tvrdia, že ide o jedinú vhodnú terapiu, no zdravotná poisťovňa ju zatiaľ nehradí.
S výzvou na pomoc sa na verejnosť cez platformu donio.sk obrátili kolegovia z Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pripomínajú, že doc. Irina Dulebová, PhD., je dlhoročnou pedagogičkou, vedkyňou, ale aj matkou a babičkou, ktorá od roku 2020 bojuje s pokročilým onkologickým ochorením.
"Je to žena s obrovskou energiou, vierou, životným optimizmom a vôľou bojovať aj v tých najťažších životných situáciách," uvádzajú iniciátori zbierky.
Prešla si sériami náročných chemoterapií, profesorskú kariéru však ani raz neprerušila
Za šesť rokov podstúpila štyri operácie, dlhodobú liečbu liekom Olaparib aj viacero línií chemoterapie. Ani počas náročnej liečby však podľa kolegov neprerušila svoju pedagogickú ani vedeckú činnosť. "Počas celej liečby pokračovala vo výučbe, vedeckej práci aj vedení študentov – s úsmevom a pozitívnou energiou, ktorú odovzdáva ľuďom okolo seba," píšu autori zbierky.
Situácia sa skomplikovala po tom, ako vo februári 2026 vyšetrenie PET/CT potvrdilo ďalšie zhoršenie ochorenia. Od marca preto podstupuje modernú cielenú liečbu ELAHERE, určenú pre pacientky s platina-rezistentným karcinómom vaječníkov s pozitivitou folátového receptora.
Skoro 9-tisíc eur za liek
Podľa iniciátorov zbierky priniesla nová terapia výrazné zlepšenie. "Po šiestich cykloch chemoterapie ELAHERE došlo k výraznému poklesu nádorového markeru CA-125 z hodnoty 299 na 88. Liečbu zatiaľ toleruje dobre a napriek vedľajším účinkom naďalej pokračuje bez PN vo svojej pedagogickej a vedeckej práci," uvádzajú autori zbierky, pričom zverejnili aj desivo vysokú faktúru za liek.
Liečbu nepreplatili
Hoci je liek registrovaný aj na Slovensku a podľa autorov zbierky poisťovňa uznala, že ide o jedinú vhodnú možnosť liečby, úhradu opakovane odmietla. Posledné zamietavé stanovisko bez možnosti odvolania vydala podľa iniciátorov zbierky 8. júna 2026. Dôvodom je, že poisťovni pre tento účel jednoducho došli zvyšné peniaze.
Profesorka si preto musí liečbu financovať sama. Jedna dávka lieku, ktorá sa podáva každé tri týždne v Národnom onkologickom ústave, stojí takmer spomínaných 9-tisíc eur. Od začiatku marca už podľa kolegov zaplatila s pomocou rodiny viac ako 53-tisíc eur za šesť cyklov liečby.
Navyše od siedmeho cyklu jej lekári pridali aj biologickú liečbu bevacizumabom (Oyavas), ktorá náklady na každé ďalšie podanie zvýši približne o ďalších tisíc eur.
Chce vidieť vyrastať svoju vnučku
Kolegovia zdôrazňujú, že cieľom zbierky je pomôcť Irine preklenúť obdobie, kým sa rozhodne o úhrade liečby z verejného zdravotného poistenia. Súbežne podľa nich prebiehajú ďalšie právne kroky vrátane podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj návrhu na vydanie neodkladného opatrenia.
"Hrozí, že z finančných dôvodov bude musieť prerušiť liečbu, ktorá jej po zlyhaní všetkých štandardných možností priniesla reálnu nádej na ďalší čas života," upozorňujú iniciátori zbierky.
Dodávajú, že pred niekoľkými dňami sa profesorke narodila vnučka Danielka. "Jej veľkým prianím je mať možnosť vidieť ju vyrastať. Zároveň sa stará o svojich 84-ročných rodičov, ktorým je veľkou oporou. Veríme, že aj vďaka Vašej pomoci bude môcť v liečbe pokračovať," uzatvárajú autori výzvy.