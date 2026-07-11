Ťažké chvíle u Vinczeovcov: Adela verejne priznala... Max dva roky odmietal reagovať na Viktora!

BRATISLAVA - Adela a Viktor Vinczeovci sa pri výchove svojich detí rozhodli ísť vlastnou cestou. Začiatky však neboli vôbec jednoduché. Moderátorka teraz otvorene priznala, že ich syn Max celé dva roky na Viktora prakticky nereagoval, čo bolo pre neho veľmi náročné.
Adela a Viktor Vinczeovci patria medzi známe páry, ktoré si svoje súkromie starostlivo chránia. V roku 2022 sa stali rodičmi syna Maxa, ktorého si osvojili, a teraz v marci do ich rodiny pribudla aj dcérka Lujza. Pri výchove detí sa rozhodli pre netradičný prístup, ktorý však podľa Adely nebol spočiatku vôbec jednoduchý.
O zákulisí rodinného života prehovorila moderátorka v českom podcaste Mámy sobě, kde otvorene priznala, že jej manžel Viktor si počas prvých rokov prešiel náročným obdobím. „Veľmi obdivujem môjho muža za to, že to ustál, pretože sa cítiš divne. Jednak hovoríš na úplne malé dieťa, ktoré na teba nereaguje. Už len to, že hovoríš na malé dieťa, ktoré na teba nereaguje, je trošku zvláštne. A ešte na neho hovoríš po anglicky, on na teba pozerá a nič,“ opísala Adela.
Priznala, že ich syn Max dlhý čas na tento spôsob komunikácie vôbec nereagoval, čo bolo pre Viktora veľmi demotivujúce. „Naozaj prvé dva roky Maxík akoby odmietal reagovať. To je strašne demotivujúce celé od začiatku. Do toho si rodina ešte z teba robí srandu a pripadáš si niekde v kaviarni či na verejnom mieste, že robíš nejakú frajerinu alebo si neprirodzene čudný. Môj muž bol od začiatku v tomto len trpezlivý a ustál to,“ povedala úprimne.
Zlom napokon prišiel nečakane. „A potom prišiel deň, keď takto začal hovoriť s ním. To veľmi ide ruka v ruke so vzťahom, aký oni majú. Keby bol Daddy veľmi prísny, nudný alebo tvrdý, tak by možno odmietol aj celý tento spôsob komunikácie,“ dodala Adela. Manželia sa rozhodli vychovávať svoje deti bilingválne. Kým Adela s nimi komunikuje po slovensky, Viktor od začiatku hovorí po anglicky. Hoci boli začiatky podľa moderátorky náročné, dnes sú presvedčení, že ich rozhodnutie malo zmysel.
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