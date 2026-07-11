Tak predsa! Kráľ Karol sa po 4 rokoch stretol s rodinou princa Harryho

LONDÝN - Britský kráľ Karol III. a kráľovná Kamila v piatok po prvý raz za uplynulé štyri roky hostili princa Harryho, jeho manželku Meghan a ich dve deti, informovali tamojšie médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Harry pricestoval do Spojeného kráľovstva v pondelok pri príležitosti spustenia odpočítavania do začiatku Invictus Games - hier pre zranených veteránov, ktorých vznik inicioval a uskutočnia sa o rok. Meghan, ich sedemročný syn Archie a päťročná dcéra Lilibet pôvodne nemali pricestovať.
Údajne preto, že im odmietli poskytnúť policajnú ochranu. Buckinghamský palác bezprostredne nereagoval na žiadosť agentúry AFP o komentár. Harry prerušil vzťahy s kráľovskou rodinou v roku 2020 a následne sa spolu s manželkou presťahoval do Spojených štátov. Ako dôvod uviedli túžbu po finančnej nezávislosti a želanie uniknúť pred „zasahovaním médií do ich súkromného života“.
Princ Harry si brúsil zuby na tučné odškodné: Prehratý súdny spor s médiami ho vyjde draho!
V roku 2024 priletel do Spojeného kráľovstva, aby sa stretol s otcom, ktorému bola v tom čase diagnostikovaná rakovina. Následne sa s ním stretol aj v roku 2025. Podľa AFP Karol svoje vnúčatá nevidel od roku 2022.