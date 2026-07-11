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Automobilka Audi v ohrození? Budúcnosť známeho závodu visí na vlásku! Žiadajú jasné odpovede

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

NECKARSULM - Primátor mesta Neckarsulm Steffen Hertwig žiada od koncernu Volkswagen, aby čo najskôr objasnil budúcnosť závodu svojej dcérskej spoločnosti Audi. Je potrebné otvorene vysvetliť, aké úvahy sa vedú, aké alternatívy sa zvažujú a akú úlohu môže tento závod v budúcnosti zohrávať v rámci koncernu, povedal. Informuje o tom agentúra DPA.

„Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme tento závod zachránili a pomohli mu zabezpečiť budúcnosť,“ zdôraznil Hertwig. Zatvorenie by veľmi vážne zasiahlo mesto a región - nielen zamestnancov a ich rodiny, ale aj dodávateľov, poskytovateľov služieb, remeselníkov a mnoho ďalších odvetví, dodal primátor. Dotknutý závod podľa Hertwiga komunikuje s generálnym riaditeľom značky Audi Gernotom Döllnerom. Okrem toho je o niekoľko dní naplánované stretnutie s členom dozornej rady skupiny Volkswagen a predsedom vlády spolkovej krajiny Dolné Sasko Olafom Liesom.

Najväčším zamestnávateľom v regióne Heilbronn-Franken v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko je skupina Schwarz, do ktorej patria maloobchodné reťazce Lidl a Kaufland. Pracuje pre ňu 23.105 ľudí. Za ňou nasleduje Audi s 15.515 zamestnancami.

Skupina Volkswagen vo štvrtok (9. 7.) oznámila, že plánuje drasticky zredukovať svoju modelovú ponuku a ďalej obmedziť výrobnú kapacitu. Podľa medializovaných informácií by mohlo celosvetovo zaniknúť až 100.000 pracovných miest, čo je dvakrát viac, než sa pôvodne plánovalo. Štyrom nemeckým závodom koncernu VW - v Hannoveri, Emdene, Zwickau a Neckarsulme - podľa týchto správ hrozí zatvorenie. Samotný koncern sa k detailom doteraz nevyjadril.

Viac o téme: BudúcnosťAudiVolkswagenSteffen Hertwig Neckarsulm
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