Poplach vo Fiľakove: Vzplanula tam BYTOVKA, hasiči a policajti na nohách, oživovať museli 4-ročné dieťa!

FIĽAKOVO - Sobotňajšie ráno vo Fiľakove poznačil rozsiahly zásah všetkých záchranných zložiek. Požiar v bytovom dome na Železničnej ulici si vyžiadal evakuáciu obyvateľov, viacerých zranených a dramatický boj o život štvorročného dieťaťa.
Podľa informácií, ktoré zverejnila banskobystrická krajská polícia, vypukol požiar na prvom poschodí bytového domu. Na miesto okamžite vyrazili hasiči, policajti aj záchranári, pričom situácia si vyžiadala urýchlenú evakuáciu obyvateľov.
Nadýchali sa splodín, niektorí skončili v nemocnici, oživovať museli 4-ročné dieťa
Zasahujúcim hasičom sa s evakuáciou snažili pomôcť aj policajti z Obvodného oddelenia vo Fiľakove. Hustý dym však ich možnosti výrazne obmedzoval. Viacero obyvateľov sa nadýchalo splodín horenia a niekoľko ľudí vrátane detí museli záchranári previezť do nemocnice.
Najkritickejšia situácia nastala pri štvorročnom dieťati. "V prípade iba štvorročného dieťaťa bola situácia veľmi vážna a zasahujúce zložky vrátane nášho kolegu z Fiľakova dieťa oživovali, čo sa podarilo a následne bolo z miesta leteckou záchrannou službou prevezené do Banskobystrickej nemocnice," uviedla polícia.
Príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa. "V súvislosti s požiarom začal lučeneckí vyšetrovateľ trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecné ohrozenie," informovala polícia.
Vyšetrovatelia teraz zisťujú všetky okolnosti vzniku požiaru. Presnú príčinu aj mieru zavinenia určí až ďalšie vyšetrovanie.