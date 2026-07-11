Namiesto leteckej školy nočná mora: Pilot (†42) vyskočil zo stroja a len 22-ročnú študentku nechal napospas osudu!

TOLEDO – To, čo sa malo skončiť bežným výcvikovým letom, sa zmenilo na nočnú moru. Len 22-ročná študentka pilotáže v Argentíne zostala počas letu sama v kokpite po tom, čo jej inštruktor podľa jej slov otvoril dvere lietadla a vyskočil. Napriek obrovskému šoku však na veľké šťastie dokázala stroj bezpečne dostať na zem. Pilotov život je však definitívne zmarený.
Desivý prípad z Argentívny popísal Daily Mail. K tragédii došlo v sobotu 4. júla popoludní neďaleko mestečka Toledo v argentínskej provincii Córdoba. Dvadsaťdvaročná študentka absolvovala výcvikový let na malom modeli Cessna C-150 spolu so 42-ročným inštruktorom Leandrom Bertazzom, ktorý pôsobil vo výcvikovej škole Flying Parrot Córdoba.
Podľa výpovede mladej pilotky sa počas letu odohrala šokujúca situácia. Inštruktor jej mal povedať: "Vieš, čo máš robiť. Pokračuj ďalej." Následne si zložil slúchadlá, odložil svoje osobné veci vrátane mobilného telefónu, odopol bezpečnostný pás, otvoril dvere lietadla a vyskočil.
Už to mala v rukách len ona
Hoci bola svedkom pádu svojho inštruktora, zachovala si duchaprítomnosť. Prostredníctvom správy informovala o mimoriadnej situácii a následne sama otočila lietadlo späť na letisko Coronel Olmedo, odkiaľ predtým odštartovali. Pristátie zvládla bez cudzej pomoci. Po dosadnutí okamžite zalarmovala záchranné zložky a označila približné miesto, kde mohol muž dopadnúť.
Záchranári našli telo Leandra Bertazza približne o 20 minút neskôr na poli v oblasti, ktorú pilotka označila. Muž bol na mieste mŕtvy.
Kolegovia zostali v šoku
Riaditeľ leteckej školy Eduardo Alvarez priznal, že nikto z kolegov netušil, čo sa chystá. "Bol to človek, ktorý sa neustále usmieval. Nikto si nevedel predstaviť, že by urobil takéto tragické rozhodnutie. Ľudská myseľ je nesmierne zložitá a nevyspytateľná," uviedol pre argentínske médiá.
Zároveň vyzdvihol profesionálny prístup mladej študentky. "Bola veľmi otrasená, ale konala maximálne profesionálne. Lietadlo priviedla späť na letisko a predviedla perfektné pristátie. Zachovala si rozvahu, rozhodnosť aj vysokú úroveň výcviku," pochválil ju Alvarez.
Vyšetrovatelia preverujú viacero možností
Hoci študentka tvrdí, že jej inštruktor z lietadla úmyselne vyskočil, vyšetrovatelia zatiaľ pracujú s viacerými verziami udalostí. Prípad je natoľko nezvyčajný, že úrady zatiaľ odmietajú robiť jednoznačné závery. Jednou z preverovaných možností je aj prípadná technická porucha dverí alebo niektorého z bezpečnostných systémov lietadla. Vyšetrovatelia zároveň analyzujú dokumentáciu stroja aj leteckej školy a preverujú komunikáciu, ktorá prebiehala počas letu.
Podľa miestnych médií sa mal Bertazzo v minulosti liečiť z neuropsychiatrických problémov. O tejto skutočnosti však údajne vedeli len jeho najbližší príbuzní. Pred osudným letom pritom absolvoval ešte jeden výcvik s iným študentom. Nič podľa kolegov nenasvedčovalo tomu, že by sa schyľovalo k tragédii.