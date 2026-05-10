Komédiu Slunce, seno sprevádzala dráma: Zrážka s kamiónom, zranení herci, všade krv a sklo!

HOŠTICE - Komédia, na ktorej vyrastali celé generácie, skrýva dramatické zákulisie, o akom mnohí fanúšikovia dodnes netušia. Kultové filmy Slunce, seno… totiž nevznikali len v znamení smiechu, ale aj chaosu, strachu a nebezpečných momentov, ktoré mohli skončiť tragédiou.
Keď režisér Zdeněk Troška prišiel s nápadom nakrútiť príbeh z juhočeskej dediny Hoštice, vedenie Barrandova mu príliš neverilo. Filmári dokonca prvé týždne nemali poriadne osvetlenie, a tak museli improvizovať a točiť iba vonku. Pomáhali rodiny, susedia aj miestni hasiči. Atmosféra vraj bola skvelá, no čoskoro prišiel moment, na ktorý herci nikdy nezabudli.
Pražskí herci totiž každé ráno cestovali na nakrúcanie autobusom z Horažďovíc. Jedna jazda sa však zmenila na hotový horor. V neprehľadnej zákrute pred Hošticami sa autobus zrazil s kamiónom. Náraz bol taký silný, že sa utrhli sedadlá a herci leteli dopredu. Všade bolo rozbité sklo, krik a krv. „Stihol som len zakričať: Držte sa!“ spomínal po rokoch kameraman Josef Hanuš, píše CNN Prima News. Viacerí herci utrpeli zranenia a porezali sa o črepy. Herečka Petra Pyšová, predstaviteľka Miluny, mala na tvári veľkú modrinu a kameraman ju musel istý čas zaberať len z jednej strany.
Obrovský boj zviedol Troška aj pri obsadení učiteľky. Herečka Jiřina Jirásková bola v tom období pre režim nepohodlná a čelila zákazom. Režisér preto vymyslel malý trik – oficiálne mala úlohu hrať iná herečka, ktorá „náhle ochorela“. Jirásková, ktorá mala chalupu neďaleko Hoštíc, tak mohla tajne nastúpiť pred kamery. Veľkou hviezdou trilógie sa napokon stala Helena Růžičková.
Legendárna Škopková si okamžite získala miestnych obyvateľov a oni ju brali ako jednu z nich. Herečka bola navyše známa tým, že rada veštila budúcnosť. Počas nakrúcania druhého dielu vraj presne predpovedala deň, keď padne posledná klapka. A neuveriteľné je, že sa trafila úplne presne. „Helena vzala ceruzku, papier, začala počítať a vyhlásila, že 1. septembra padne posledná klapka. A naozaj – v ten večer sme mali hotovo,“ spomínal neskôr režisér.
Kým prvý diel vedenie kritizovalo za údajné zosmiešňovanie socialistickej dediny, pokračovanie sa stalo obrovským hitom. Na Slunce, seno a pár facek prišlo do kín neuveriteľných štyri a pol milióna divákov. Ani tretí diel však nevznikal ľahko. Po revolúcii chýbali peniaze a chvíľu dokonca hrozilo, že plánovaný výlet do Talianska sa vôbec nebude nakrúcať. Nakoniec sa však podarilo dostať hercov aj techniku do jedného autobusu a časť filmu vznikla priamo v Taliansku.
Hovorilo sa aj o štvrtom pokračovaní s názvom Slunce, seno, ufoni. Toho sa však fanúšikovia nikdy nedočkali. Väčšina legendárnych hercov už totiž nie je medzi nami. Napriek tomu trilógia zostáva nesmrteľná a fanúšikovia dodnes pravidelne navštevujú Hoštice, kde sa legendárne filmy nakrúcali.
