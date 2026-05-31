Miluna zo Slunce, seno... starne do krásy: FOTO Vydala sa za milionára a TAKTO vyzerá dnes!

BRATISLAVA - Pamätáte si prefíkanú Milunu z legendárnej trilógie Slunce, seno...? Herečka Petra Pyšová Schmalzová (57) bola kedysi jednou z najväčších hviezd kultových komédií Zdeňka Trošku. Dnes však žije úplne iný život – ďaleko od kamier, no v poriadnom luxuse!
Z niekdajšej zvodnej servírky z Hoštíc sa stala elegantná dáma, ktorá pôsobí noblesne a sebavedomo. A treba uznať, že čas jej mimoriadne pristane. Po úspechu trilógie sa Petra začala venovať aj iným oblastiam. Vyštudovala žurnalistiku, pracovala v médiách aj manažmente a neskôr sa vydala za podnikateľa Vladimíra Schmalza, ktorého české médiá dlhodobo spájajú s úspešným biznisom a lukratívnymi investíciami.
Dvojica spolu vychovala tri deti a herečka si svoje súkromie dlhé roky starostlivo stráži. Na spoločenských podujatiach sa objavuje skôr príležitostne, o to viac však vždy vzbudí pozornosť. Fotografie Petry Schmalzovej mnohých prekvapili. Luxusné šaty, upravený vzhľad a prirodzený šarm z nej robia ženu, ktorú by v niekdajšej Milune spoznal len málokto.
Hoci ju diváci budú navždy spájať najmä s trilógiou Slunce, seno..., Petra si napokon vybrala úplne inú životnú cestu. Z filmovej hviezdy sa stala spokojná žena, ktorá si užíva rodinu, súkromie aj život na vysokej úrovni.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%