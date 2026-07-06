Princ George na nových fotkách: Neuveriteľne vysoký, pôvabný a... pozrite na tú podobnosť!

LONDÝN - Princezná Kate sa po náročnom zdolaní troch najvyšších vrcholov Veľkej Británie rozhodla podeliť o sériu doteraz nepublikovaných rodinných fotografií. Zábery zachytávajú emotívne okamihy po dokončení charitatívnej výzvy National Three Peaks Challenge, ktorú absolvovala na podporu organizácie The Royal Marsden Cancer Charity.
Hoci sa pozornosť mala sústrediť na jej obdivuhodný športový výkon, fanúšikovia okamžite upriamili zrak na niekoho úplne iného – na princa Georgea. Dvanásťročný následník trónu vyrástol doslova pred očami. Na nových fotografiách stojí vedľa mamy a je už takmer rovnako vysoký ako ona. Mnohí fanúšikovia sa na sociálnych sieťach zhodli, že princ George sa nielen výrazne vytiahol do výšky, ale čoraz viac pripomína svojho otca, princa Williama, v období dospievania.
Na záberoch nechýbala ani princezná Charlotte, ktorá pôsobila ako veľká opora svojej mamy. Usmievavá jedenásťročná princezná ju objímala v cieli a opäť ukázala, aké silné puto medzi nimi panuje. Najmladší princ Louis zostal verný svojej povesti a ani tentoraz mu nechýbal široký úsmev a bezprostredná radosť. Fotografie zachytávajú aj dojímavé privítanie Kate princom Williamom po dokončení extrémne náročnej výzvy.
Princezná zdolala najvyššie vrchy Anglicka, Škótska a Walesu za menej než 24 hodín, pričom cieľom bolo podporiť pacientov s rakovinou a vyzbierať financie na rozvoj komplexnej onkologickej starostlivosti. Výzvu absolvovala sama, no v cieli na ňu čakala celá rodina vrátane rodičov a brata Jamesa Middletona.
Najväčším prekvapením však zostáva princ George. Ešte nedávno bol malým chlapcom, ktorý sa hanblivo držal mamy za ruku. Dnes z neho rastie vysoký mladík a mnohí kráľovskí fanúšikovia si všímajú, že čoraz viac pripomína mladého princa Williama. Ak bude rásť týmto tempom, možno už čoskoro svojho otca doženie aj výškou. Zdá sa, že britská monarchia má novú hviezdu. A hoci bola hlavnou hrdinkou fotografií Kate, tentoraz jej pozornosť nečakane ukradol práve budúci kráľ.
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