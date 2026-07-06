Toto telo má skoro 80?! Herečka Jana Švandová oslávila vo Varoch narodeniny: Vyzerá úžasne

KARLOVE VARY - Jana Švandová vyrazila dych vo Varoch: Do korzetu ju museli doslova natlačiť, výsledok však stál za to, závidieť postavu jej môže nejedna maturantka!
Len málokto by jej tipoval vek, ktorý má zapísaný v občianskom preukaze. Česká herecká diva Jana Švandová sa objavila na slávnostnom otvorení Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch a všetkým vyrazila dych. Len v deň otvorenia oslávila neuveriteľných 79 rokov, no na červenom koberci pôsobila skôr ako žena o dve či tri desaťročia mladšia.
Blondínka stavila na zvodnú červenú róbu s pevným korzetom, ktorý dokonale zvýraznil jej štíhly pás aj ženské krivky. Dostať sa do šiat však nebola žiadna hračka.
„Tvár aj vlasy som zverila profesionálom. To bolo hotové za chvíľu, ale dostať ma do šiat, to už bola iná disciplína,“ priznala herečka so svojím typickým humorom.
O poriadne utiahnutý korzet sa podľa nej nepostaral manžel Pavel Satorie, ale tím žien, ktoré ju pripravovali na veľký večer. A hoci korzety rozhodne nepatria medzi najpohodlnejšie kúsky v šatníku, Švandová vie, prečo ich ženy milujú. „Robia krásnu postavu. Niekedy si jednoducho musíme trochu vytrpieť, aby výsledok stál za to,“ zhodnotila s úsmevom.
A výsledok? Ten bol naozaj ohromujúci. Herečka bola jednou z najžiarivejších hviezd večera a len málokto by veril, že o rok oslávi okrúhlu osemdesiatku. Módni fanúšikovia sa pritom zhodujú, že jej energiu, figúru aj šarm by jej mohli závidieť aj mnohé omnoho mladšie kolegyne.
Švandová pritom už dlhé roky dokazuje, že vek je pre ňu len číslo. Stále intenzívne pracuje, hrá v divadle, nakrúca, cestuje po svete a venuje sa golfu. Sama tvrdí, že práve aktívny život, pohyb a práca sú receptom na to, aby sa človek cítil dobre aj vo vyššom veku.